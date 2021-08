Adrian Castro z drugim medalem dla Polaków w Tokio. Biało-Czerwony zdobył srebro

Biało-Czerwoni świetnie rozpoczęli igrzyska paraolimpijskie w Tokio. Najpierw brązowy medal zdobył Marcin Polak, który wraz ze swoim pilotem Michałem Ładoszem wydarł najniższy stopień podium francuskiej parze. Niedługo później szermierz Adrian Castro sprawił polskim kibicom kolejne powody do radości.

Przegrana walka o złoto

Castro przed finałową walką z Fengiem miał już zapewniony medal igrzysk paraolimpijskich. Polak pokonał bowiem w półfinale Greka Triantafyla i zapewnił sobie walkę o złoto. Niestety ta nie poszła po jego myśli. Biało-Czerwony co prawda prowadził 4:1, ale do przerwy reprezentant Chin go przełamał i ostatecznie to on odniósł zwycięstwo i sięgnął po krążek z najcenniejszego kruszcu. – Złoto było w zasięgu ręki. Zaważyły drobne błędy – powiedział Polak po walce. Mimo wszystko jest to świetny wynik dla Castro, który poprawił się względem zawodów rozgrywanych pięć lat temu w Rio. Tam nasz reprezentant zdobył brązowy medal. Zwycięstwa zdążył pogratulować już minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotr Gliński.

