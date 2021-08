Kapitalny dzień dla tenisistów stołowych na paraolimpiadzie. Obrodziło w medale Polaków

Rankiem 28 sierpnia dotarła do nas kolejna znakomita wiadomość ze stolicy Japonii. Podczas igrzysk paraolimpijskich reprezentanci Polski powiększyli nasze zdobycze medalowe. Do gablot trafiły trzy krążki, które wywalczyli Natalia Partyka, Karolina Pęk i Maksym Chudzicki.

Partyka rozczarowana

Dla pierwszej z wymienionych brązowy medal to jednak rozczarowanie. Jeszcze przed rozpoczęciem zawodów najbardziej znana pingpongistka celowała w złoto. W półfinale przegrała jednak Qian Yang reprezentującą Australię. Co ciekawe mecz ten zakończył długi okres dominacji Polki na paraolimpiadzie. Była to bowiem jej pierwsza porażka na tego typu igrzyskach od 2000 roku. Później zdobywała złota w Atenach, Pekinie, Londynie i Rio de Janeiro.

Swój sukces sprzed pięciu lat powtórzyła natomiast Pęk. W Brazylii tak samo jak i w Japonii również zdobyła brązowy medal. W półfinale uległa Guiyan Xiong 1:3. Sukcesu w Tokio nie był pewny natomiast Maksym Chudzik, który również stanął na najniższym miejscu podium. Dla 22-latka to największy sukces w historii, choć w ½ finału lepszy od niego był Chińczyk Shuo Yan – wygrał 3:0.

Polak będzie miał szansę na złoto

W niedzielę 29 sierpnia kolejny Biało-Czerwony będzie mógł odnieść wielki triumf. Patryk Chojnowski powalczy z Mateo Boehasem o złoty medal. Ich mecz zaplanowano na 11:45.

