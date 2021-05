Znamy trasę tegorocznego Tour de Pologne. Wyścig po latach odwiedzi wschodnią Polskę

Tegoroczne zmagania w Tour de Pologne UCI World Tour kolarze rozpoczną 9 sierpnia w Lublinie. Wielkie ściganie zakończy się 15 sierpnia na krakowskich Błoniach. – Zaproponowaliśmy kilka zmian w porównaniu do ostatnich lat. Pierwsza to trasa – podkreśla dyrektor generalny firmy Lang Team.

Początek zmagań zaplanowano na Lubelszczyźnie. Kolarze pojadą z Lublina do Chełma przez Roztocze. Drugi etap może pretendować do miana królewskiego. Start z perły polskiego renesansu – Zamościa, a finisz w Przemyślu, jednym z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce. Trasa wiedzie m.in. przez Kalwarię Pacławską, gdzie zostanie rozegrana górska premia. Sam finisz usytuowany został na podjeździe, którego nachylenie sięga 13–15 procent. Ten etap prawdopodobnie ustawi klasyfikację generalną, ale jeszcze nie przesądzi o losach wyścigu, bo dalej też jest sporo trudności – zaznacza Czesław Lang.

Trzeci etap zacznie się w Sanoku, a kolarze przejadą m.in. przez Solinę, Ustrzyki Dolne, Arłamów, Kalwarię Pacławską, Łańcut. Finisz zostanie rozegrany na ulicach Rzeszowa. Natomiast start czwartego odcinka będzie w Tarnowie. Malownicza trasa prowadzi wzdłuż rzeki Dunajec. Peleton przejedzie przez Krościenko, Łapszankę i dotrze do finiszu na dobrze znanym podjeździe w Bukowinie Tatrzańskiej przy Bukovina Resort.

Piąty dzień rywalizacji to start z Chochołowa, gminy Czarny Dunajec i jazda do Bielska-Białej. Zanim peleton dojedzie do ciekawej końcówki na ulicach miasta, wcześniej przejedzie przez Babią Górę, Przegibek i Kocierz.

Szósty etap to niespełna 18-kilometrowa jazda indywidualna na czas w Katowicach, która na pewno będzie miała wpływ na klasyfikację generalną. Wielki finał, to siódmy odcinek z Zabrza do Krakowa i finisz przy Błoniach. Tam poznamy triumfatora 78. Tour de Pologne UCI World Tour.

- Nowa trasa to jedno, ale stawiamy też mocno na innowacyjność. Partnerem wyścigu została belgijska firma Boplan, która opracowała nowatorskie systemy zabezpieczeń. Sprawdziły się już podczas belgijskich klasyków rangi World Tour, a nasz narodowy wyścig będzie pierwszą imprezą etapową tego prestiżowego cyklu, która wykorzysta innowacyjne bandy, bariery i inne rozwiązania marki Boplan. Możliwe jest to dzięki wsparciu naszego partnera, firmy Drutex, największego producenta okien w Polsce, która pomoże nam logistycznie przeprowadzić tę operację – mówi Czesław Lang.

78 Tour de Pologne UCI World Tour będzie pokazywany w wyjątkowej oprawie. Sygnał wyprodukuje Telewizja Polska wspólnie z francuską firmą Atlantic Media, dzięki czemu impreza zostanie zaprezentowana na najwyższym światowym poziomie. – Kibice zobaczą około pięciu godzin transmisji telewizyjnej z każdego etapu. W naszym kraju wyścig będzie można oglądać w TVP Sport i TVP 1, ale planowana jest też transmisja do wielu krajów z całego świata – zaznacza wicemistrz olimpijski z Moskwy.

W wyścigu wystartuje 19 najlepszych kolarskich drużyn świata oraz trzy z „dzikimi kartami”, w tym reprezentacja Polski, a imprezę poprzedzi transmisja z prezentacji ekip. W 78. Tour de Pologne UCI World Tour kolarze będą walczyli w klasyfikacji generalnej CARREFOUR, Najlepszy Góral, Najlepszy Sprinter LOTOS, Najaktywniejszy Zawodnik LOTTO, Najlepszy Polak LOTOS, zwycięzca etapu DRUTEX, klasyfikacji drużynowej oraz klasyfikacji młodzieżowej im. Bjorga Lambrechta.

Przy okazji 2. etapu w Arłamowie odbędzie się też ORLEN Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego, który jest częścią cyklu ORLEN Lang Team Race. Tradycyjnie odbędzie się też Tour de Pologne Junior, czyli cykl czterech wyścigów dla dzieci i młodzieży.

Firma Lang Team nawiązała też współpracę z Polską Organizacją Turystyczną. – Wspólnie będziemy promowali bon turystyczny. Chcemy zachęcać Polaków do wykorzystania go przy okazji podróży po pięknych zakątkach Polski. Promocja naszego kraju od lat jest dla nas bardzo ważna, a wyścig przejeżdża przez niezwykłe miejsca naszego kraju – powiedział Czesław Lang.

78.Tour de Pologne UCI World Tour 9-15 sierpnia 2021 r.

Etap 1 - 09.08 Lublin - Chełm 216 km

Etap 2 - 10.08 Zamość - Przemyśl 201 km

Etap 3 - 11.08 Sanok - Rzeszów 226 km

Etap 4 - 12.08 Tarnów - Bukovina Resort 160,5 km

Etap 5 - 13.08 Chochołów, Gmina Czarny Dunajec - Bielsko-Biała 173 km

Etap 6 - 14.08 Katowice - Katowice 18 km

Etap 7 - 15.08 Zabrze - Kraków 145 km

