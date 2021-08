Przed nami drugi etap Tour de Pologne. Kolarze pojadą do Przemyśla

Odcinek otwierający tegoroczny Tour de Pologne liczył nieco ponad 210 kilometrów, a kolarze jechali z Lublina do Chełma. Jako pierwszy linię mety przekroczył Phil Bauhaus, który przed samym finiszem wyprzedził Alvaro Jose Hodega. Tym samym Niemiec z ekipy Bahrain – Victorious został pierwszym liderem wyścigu. Żółtej koszulki będzie bronił już we wtorek 10 sierpnia.

Wymagająca końcówka etapu

Drugi etap TdP rozpocznie się w Zamościu, a po 201 kilometrów zakończy w Przemyślu. Na zawodników po drodze będą czekały dwie lotne oraz trzy górskie premie. Końcówka etapu będzie okazją do rywalizacji typowych górali, ponieważ kolarze będą mieli do pokonania trzy podjazdy. Nachylenie będzie sięgało nawet 15 proc., a łączna suma przewyższeń wyniesie 1800 metrów.

Czesław Lang wskazał z kolei nie tylko na sportowe, ale również historyczne aspekty trasy. – Zamość to perła renesansu zbudowana przez polskiego szlachcica, który mieszkał w Padwie i wrócił do Polski z kilkoma włoskimi architektami. Z kolei Przemyśl to historyczna twierdza, która zatrzymała armię rosyjską. Tu również trafimy na wspaniałą, zabytkową zabudowę – podkreślił organizator TdP. – Ten etap zakończony zostanie ponad dwukilometrowym odcinkiem, który dla zawodników będzie prawdziwym testem umiejętności – dodał.

Gdzie można oglądać TdP?

Kolarze ruszą na trasę o godz. 13:50, a już 10 minut później nastąpi tzw. start ostry. Wyścig, który powinien zakończyć się przed godz. 18, będą transmitowały stacje Polsat Sport (od godz. 13:35), TVP Sport (od 13:45), i TVP 1 (od 14:50).

