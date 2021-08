Tour de Pologne pojedzie do Bukowiny. Kolarzy czeka wymagający etap

Za nami trzy etapy Tour de Pologne. Liderem pozostaje Joao Almeida, który zdobył żółtą koszulkę drugiego dnia wyścigu. Portugalczyk będzie bronił swojej pozycji w czwartek 12 sierpnia, ale przed nim trudne zadanie. Do akcji wkroczą bowiem kolarze, którzy mają apetyt na wyprzedzenie Almeidy w klasyfikacji.

Meta w Bukowinie

Zawodnicy rozpoczną ściganie w Rzeszowie, a do przejechania będą mieli 160 km. Po drodze czekają ich trzy premie górskie i dwie lotne. Czwarty etap wyścigu to doskonała okazja dla harcowników, którzy zapewne zawiążą ucieczkę przed którymś z podjazdów.

Jednym z faworytów do wygranej będzie Michał Kwiatkowski, który lubi tego typu trasy. Polak zajmuje obecnie czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej, przez co musi wykorzystywać każdą dogodną okazję do ataku na pozycję lidera. Groźny powinien być również Matej Mohoric, a w gronie pretendentów do zwycięstwa wymienia się Diego Ulissiego czy Mikkela Frolicha Honore. Wymagający finisz przy Bukovina Resort to zapowiedź wielkich emocji w końcówce i możliwych przetasowań w klasyfikacji.

Start honorowy czwartego etapu wyścigu zaplanowano na godz. 14:40. Pięć minut później kolarze rozpoczną ściganie, a ich przyjazd na metę zaplanowano na godz. 18:45. Transmisję z etapu przeprowadzą stacje TVP 1 (od godz. 17:30) TVP Sport (od godz. 14:25) oraz Polsat Sport (również od godz. 14:25).

