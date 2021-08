Trudny etap na mapie Tour de Pologne. Kolarze pojadą do Bielska-Białej

Joao Almeida wygrał już dwa etapy Tour de Pologne i jest na dobrej drodze do zwycięstwa w całym wyścigu. Portugalczyk szansę na potwierdzenie swojej dominacji dostanie już w piątek, kiedy to kolarze pojadą do Bielska-Białej. Trasa będzie wymagającym sprawdzianem dla górali i zawodników walczących o wysokie lokaty w klasyfikacji końcowej.

Joao Almeida finiszował jako pierwszy w Bukowinie Tatrzańskiej, wygrywając tym samym drugi już etap tegorocznego Tour de Pologne. Portugalczyk jest też liderem klasyfikacji generalnej, z ośmioma sekundami przewagi nad drugim Matejem Mohoriciem. Trzeci Diego Ulissi traci do Almeidy 14 sekund, a czwarty Michał Kwiatkowski już 21. „Wymagający finisz” Szansą na przetasowania w klasyfikacji będzie piąty etap, który odbędzie się 13 sierpnia. Kolarze przejadą 173 kilometry z Chochołowa do Bielska-Białej, walcząc po drodze na jednej lotnej i trzech górskich premiach. – Trasę etapu z Chochołowa do Bielska-Białej charakteryzuje techniczny i wymagający finisz, który w przeszłości wygrywali m.in. Michał Kwiatkowski i Richard Carapaz – mówił organizator wyścigu, Czesław Lang. Wspomniany Kwiatkowski będzie jednym z faworytów do wygrania etapu. Duże szanse ponownie daje się Almeidzie, Mohoriciowi i Ulissiemu. Powalczyć mogą również typowi sprinterzy, o ile wytrzymają tempo dyktowane na podjazdach przez peleton i dojadą w czołówce na rundę w Bielsku-Białej. Transmisja etapu Start honorowy piątego etapu przewidziano na godz. 14:25. Pięć minut później rozpocznie się start ostry, a kolarze powinni finiszować około godz. 18:49. Podobnie jak to miało miejsce w poprzednich dniach, również dzisiaj transmisja z Tour de Pologne będzie dostępna na antenach TVP 1 (od godz. 17:30), TVP Sport (od godz. 14:20) oraz Polsat Sport (od godz. 14:10). Czytaj też:

