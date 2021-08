Ostatnia szansa na walkę o triumf w Tour de Pologne. Kolarze pojadą na czas

Piąty etap Tour de Pologne, wiodący z Chochołowa do Bielska-Białej, wygrał Nikias Arndt, który minimalnie wyprzedził Mateja Mohoricia. Joao Almeida finiszował jako czwarty, ale udało mu się utrzymać pozycję lidera wyścigu. Portugalczyk prowadzi z przewagą dwóch sekund nad drugim Mohoriciem i 14 nad Diego Ulissim. Czwarty Michał Kwiatkowski traci do lidera 21 sekund.

Jazda na czas w Katowicach

Gdyby na trasie wyścigu czekały nas już tylko etapy sprinterskie, sprawa zwycięstwa w klasyfikacji generalnej byłaby praktycznie rozstrzygnięta. W sobotę 14 sierpnia odbędzie się jednak jazda indywidualna na czas, która może sporo namieszać. Kolarze wprawdzie będą mieli do przejechania tylko 19 kilometrów ulicami Katowic, ale i tak jest to wystarczający dystans do wypracowania przewagi nad rywalami. Szczególnie dla zawodników, którzy lubią tego typu etapy.

Tutaj nie do przecenienia może okazać się doświadczenie Kwiatkowskiego, który bardzo dobrze radzi sobie w „czasówkach”. Polak w przeszłości sięgał po tytuł mistrza Polski w jeździe indywidualnej na czas, dokładając do tego zwycięstwa na tego typu etapach w Critérium du Dauphiné czy Volta ao Algarve.

Zawodnik Team Ineos będzie jednak miał trudne zadanie, ponieważ Almeida z pewnością łatwo nie odda żółtej koszulki. Portugalczyk w tym roku zdobył mistrzostwo kraju właśnie w jeździe na czas. Jeśli w Katowicach obroni pozycję lidera, praktycznie zapewni sobie zwycięstwo w całym Tour de Pologne. W niedzielę czeka nas bowiem etap typowo sprinterski, który nie powinien przynieść dużych przetasowań w klasyfikacji generalnej.

Transmisja Tour de Pologne

Szósty etap Tour de Pologne rozpocznie się o godz. 15:37, kiedy to na trasę ruszy pierwszy zawodnik. Ostatni kolarz będzie finiszował około godz. 18:46. Transmisja etapu będzie dostępna na antenach TVP 1 (od godz. 14:50), TVP Sport (od godz. 15:35) oraz Polsat Sport (od godz. 15:20).

