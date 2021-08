Tour de Pologne. Dobry występ Polaków. Bodnar na podium, Kwiatkowski awansował

Do szóstego etapu Tour de Pologne w roli lidera przystępował Joao Almeida. Portugalczyk wygrał dwa etapy i był na dobrej pozycji do przypieczętowania zwycięstwa w całym wyścigu. Kolarz ekipy Deceuninck-Quick Step miał dwie sekundy przewagi nad Matejem Mohoriciem i 14 nad Diego Ulissim. Czwarty Michał Kwiatkowski tracił do lidera 21 sekund.

Polak na podium

Szansą na przetasowania w klasyfikacji generalnej był etap zorganizowany w sobotę 14 sierpnia. Kolarze pojawili się na starcie w Katowicach, gdzie mieli do przejechania 19 km w jeździe indywidualnej na czas. Z bardzo dobrej strony pokazał się Maciej Bodnar, który przez długi czas prowadził. Polaka wyprzedził w końcu Remi Cavagna, a ostatecznie Bodnar zakończył etap na trzecim miejscu.

Zawodnicy startowali w odwrotnej kolejności do miejsc zajmowanych w klasyfikacji generalnej. Tym samym Kwiatkowski ruszył na trasę jako czwarty od końca. Na pierwszym pomiarze czasu, umieszczonym na ósmym kilometrze trasy, Polak był czwarty. Ostatecznie 31-latek finiszował z czasem 22:29 min., co dało mu piąte miejsce na etapie i awans w klasyfikacji generalnej.

Kwiatkowski wyprzedził Ulissiego, który w Katowicach pojechał wolniej od zawodnika Team Ineos. Joao Almeida, który w Katowicach był drugi, wciąż pozostaje liderem wyścigu z 26 sekundami przewagi nad drugim Mohoriciem i 33 nad trzecim Kwiatkowskim.

