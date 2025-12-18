Tyle zarobią polscy olimpijczycy na igrzyskach! PKOl ujawnił dokładne kwoty

O czym dokładnie mowa? Ogłoszono wysokość premii za medale olimpijskie, jeśli takowe pojawią się na koncie reprezentacji Polski podczas ZIO 2026.

IO 2026: Ile reprezentantki i reprezentanci Polski zarobią za medale?

500 tysięcy zł w gotówce i 250 tysięcy zł w tokenach za złoty medal, 400 tysięcy i 200 tysięcy za srebrny krążek oraz 300 tysięcy i 150 tysięcy za brązowy – oto dokładne premie za medale IO 2026 od Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Co ciekawe, nagrody będą również przysługiwać za zajęcie miejsc od czwartego do ósmego, czyli bezpośrednio tuż za podium. To rozwiązanie wydaje się być najkorzystniejsze, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, jak trudno jest reprezentantkom i reprezentantom Polski stanąć na olimpijskim podium.

Ma to być od 50 tysięcy do 10 tysięcy – wypłacane w tokenach. Dodatkowo funkcjonować będą również tzw. Nagrody rzeczowe. Przykłady? Za złoty medal IO 2026 można otrzymać samochód osobowy, mieszkanie dwupokojowe, czy voucher na wakacje oraz biżuterię. Pełen wykaz jest dostępny w mediach społecznościowych PKOl.

Sondaż WPROST z optymizmem przed rywalizacją olimpijską

W letnich sportach polskim reprezentantkom i reprezentantom – historycznie – zawsze szło lepiej. Dziesięć krążków przywiezionych z IO 2024 może okazać się miłym wspomnieniem względem tego, co pojawia się na horyzoncie.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie są bowiem rywalizacją, w której Polska nigdy nie była w ścisłej, światowej czołówce. Z ostatnich ZIO w 2022 roku do kraju wrócił jeden medal. Brązowy, zdobyty przez skoczka narciarskiego Dawida Kubackiego. Polak sięgnął po olimpijski krążek w konkursie na normalnej skoczni w Pekinie.

Patrząc historycznie, cztery lata wcześniej, czyli w 2018 roku – było niewiele lepiej. Wówczas Polska zdobyła dwa medale w trakcie rywalizacji w koreańskim Pjongczangu. Co ciekawe, znowu ciężar stawania na podium dźwignęły skoki narciarskie. Drużynowo skończyło się na brązie (zespół wystąpił w składzie: Dawid Kubacki, Stefan Hula, Maciej Kot i Kamil Stoch), a do tego swoje trzecie mistrzostwo olimpijskie dołożył Stoch.

Co ciekawe, w niedawnym sondażu dla WPROST, nieco ponad 33 proc. uważa, że Polska zakończy zmagania w przedziale 1-3 medali. Na więcej niż trzy krążki stawia ponad 38 proc. Do tego ponad 11 proc. uważa, że Polska nie zdobędzie ani jednego medalu na IO 2026. Za to odpowiedź „nie mam zdania” wybrało 17 proc. przepytanych.

