Mistrz nie jedzie na igrzyska olimpijskie! Szok w świecie skoków narciarskich

Wieści dotyczące powołań we wtorek (tj. 20 stycznia) przekazała niemiecka federacja. Do Włoch udadzą się: Felix Hoffmann, Philipp Raimund, Pius Paschke i Andreas Wellinger.

Taką decyzję podjął trener Stefan Horngacher. W przeszłości m.in. selekcjoner reprezentacji Polski skoczków narciarskich.

Warto dodać, że pominięty Karl Geiger to m.in. pięciokrotny mistrz świata. Po raz ostatni wygrywał w Planicy w 2023 roku w rywalizacji drużyn mieszanych. Dodatkowo w tym samym miejscu trzy lata wcześniej (2020) zostawał mistrzem świata w lotach.

Niemiecki zawodnik ma w swoim dorobku również trzy medale olimpijskie. Srebro w drużynie (2018) oraz dwa brązowe medale z ostatnich ZIO 2022 w Pekinie – indywidualnie na dużej skoczni oraz drużynowo.

Geiger to również skoczek, który był w stanie kończyć dwa sezony karierze (2019/20 i 2021/22) w roli wicelidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. To już jednak tylko piękne wspomnienia, patrząc na to, jaką obecnie Niemiec prezentuje formę.

Karl Geiger nie jedzie na ZIO 2026. Kiedy decyzja ws. reprezentacji Polski?

Wiadomo również, w jakim konkretnym terminie zostaną podane nazwiska skoczków, którzy podczas ZIO 2026 będą reprezentować Polskę. Polski Związek Narciarski poinformował, że ostatecznie decyzje zapadną w czwartek (tj. 22 stycznia).

Pewniakiem wydaje się być Kacper Tomasiak, obecnie najlepszy polski skoczek. Na ZIO do Włoch powinien pojechać również Kamil Stoch, drugi z najlepszych zawodników tego sezonu po polskiej stronie. Numer 3? Tutaj nadal jest wiele znaków zapytania. Najbliżej wydają się być: Paweł Wąsek, Dawid Kubacki i Maciej Kot.

Trener Maciej Maciusiak będzie miał jednak twardy orzech do zgryzienia.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Gdzie i kiedy się odbędą?

Tegoroczne Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbędą się na Półwyspie Apenińskim. Konkretnie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Otwarcie ZIO 2026 nastąpi 6 lutego, natomiast zamknięcie 22 lutego.

Rywalizacja będzie mieć miejsce w następujących sportach: Biathlon; Biegi narciarskie; Bobsleje; Curling; Hokej na lodzie; Kombinacja norweska; Łyżwiarstwo figurowe; Łyżwiarstwo szybkie; Narciarstwo alpejskie; Narciarstwo dowolne; Saneczkarstwo; Short track; Skeleton; Skoki narciarskie; Snowboarding. Dodatkowo Międzynarodowy Komitet Olimpijski dołączył do grona dyscyplin olimpijskich Skialpinizm, który tym samym zadebiutuje na ZIO 2026.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Na ostatnich zimowych igrzyskach stanęło na jednym medalu. Brązowy krążek na ZIO w Pekinie (2022) zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki – w rywalizacji na normalnej skoczni.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadzać będą Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport).

