Kapitalny występ Polki przed igrzyskami olimpijskimi. Czy to forma na medal?

Nie ma co ukrywać, jeśli mowa o rywalizacji alpejek, to Maryna Gąsienica-Daniel jest i powinna być pierwszym skojarzeniem kibiców szukających polskich akcentów. Trzykrotna olimpijka (Soczi 2014, Pjongczang 2018 i Pekin 2022) debiutowała w Pucharze Świata stosunkowo dawno, bo pod koniec 2011 roku. Ale z powodzeniem jeździ do dzisiaj.

Maryna Gąsienica-Daniel z życiowym wynikiem. Są nadzieje na medal ZIO?

Gąsienica-Daniel pochodzi z Zakopanego. Wywodzi się ze sportowej rodziny, w której nie brakowało olimpijczyków. Sama była wielką nadzieją na duży sukces podczas ZIO 2022. I faktycznie, Polka zaprezentowała się w gigancie z bardzo dobrej strony, zajmując ostatecznie wysokie, ósme miejsce w olimpijskiej rywalizacji.

Obecny sezon PŚ jest jednak jeszcze bardziej obiecujący wynikowo. 27 grudnia 2025 Polka osiągnęła swój najlepszy wynik w karierze, zajmując 5. miejsce w slalomie gigancie w austriackim Semmering. Jak się okazało, kilkanaście dni później Polka powtórzyła swój świetny występ. Tym razem miejscem zmagań była Italia, czyli kraj, który będzie gościł ZIO 2026. We włoskim Kronplatzu Gąsienica-Daniel ponownie była piąta.

Co więcej, drugi przejazd (rywalizacja składa się z dwóch takowych) w zawodach PŚ polska alpejka zakończyła na drugim miejscu. Mająca 31 lat Gąsienica-Daniel zajęła dzięki temu wysoką lokatę, kończąc jako piąta zawodniczka.

twitter

Kto wie, może reprezentantka Polski najlepsze szykuje dopiero za kilka tygodni. Trzeba jednak znać realia, w których chętnych na miejsce medalowe jest co najmniej kilkanaście. Gąsienica-Daniel na pewno wysyła jednak ważny sygnał w stronę budowania narracji, że może osiągnąć podczas ZIO 2026 kolejny – być może ten najcenniejszy, życiowy sukces.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Gdzie i kiedy się odbędą?

Tegoroczne Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbędą się na Półwyspie Apenińskim. Konkretnie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Otwarcie ZIO 2026 nastąpi 6 lutego, natomiast zamknięcie 22 lutego.

Rywalizacja będzie mieć miejsce w następujących sportach: Biathlon; Biegi narciarskie; Bobsleje; Curling; Hokej na lodzie; Kombinacja norweska; Łyżwiarstwo figurowe; Łyżwiarstwo szybkie; Narciarstwo alpejskie; Narciarstwo dowolne; Saneczkarstwo; Short track; Skeleton; Skoki narciarskie; Snowboarding. Dodatkowo Międzynarodowy Komitet Olimpijski dołączył do grona dyscyplin olimpijskich Skialpinizm, który tym samym zadebiutuje na ZIO 2026.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Na ostatnich zimowych igrzyskach stanęło na jednym medalu. Brązowy krążek na ZIO w Pekinie (2022) zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki – w rywalizacji na normalnej skoczni.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadzać będą Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport).

Czytaj też:

Mistrz nie jedzie na igrzyska olimpijskie! Szok w świecie skoków narciarskichCzytaj też:

Hubert Hurkacz z przekazem do polskich kibiców. Prosto z Australian Open