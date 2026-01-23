Polscy kibice wybrali największy sukces olimpijski w historii. To trzeba zobaczyć!

Olimpijskie emocje z pewnością mają coś absolutnie wyjątkowego, spoglądając na sportowe realia. Mowa zarówno o tych w wydaniu letnim, jak i zimowych igrzyskach. Te najbliższe, tegoroczne, odbędą się w Italii, startując już na początku lutego 2026.

Kamil Stoch zdystansował konkurencję. Trzykrotnie złoty mistrz olimpijski górą!

Pięknych wspomnień związanych z ZIO dla polskiego ruchu olimpijskiego – jest całkiem sporo. Bardzo dużo dobrego działo się w XXI wieku, kiedy to z każdego wyjazdu na igrzyska polskie reprezentantki i polscy reprezentanci, za każdym podejściem przywozili medale. Tę serię z pewnością warto byłoby podtrzymać. Zanim jednak rozpocznie się kolejna w dziejach rywalizacja o medale ZIO, warto powspominać te najważniejsze momenty w polskiej historii startów.

Zadaliśmy pytanie w sondażu: Które polskie dokonania w historii Zimowych Igrzysk Olimpijskich uważa Pani/Pan za najważniejsze? Do wyboru było pięć dosyć szczególnych momentów, cztery ze wspomnianego XXI wieku, ale też jedno z lat wcześniejszych, dokładnie z 1972 roku. Właśnie wtedy Wojciech Fortuna zdobył bowiem pierwsze złoto w dziejach ZIO dla Polski, zaskakując swoim świetnym występem na skoczni w Sapporo.

Jak się ostatecznie okazało, skoki rzeczywiście w sondażu WPROST – okazały się najistotniejsze. Fortuna nie sprzyjała jednak panu Wojciechowi tak bardzo, jak w przypadku startu na ZIO 1972. Starczyło na 13,3 proc. głosów ankietowanych.

Zwycięzcą okazał się Kamil Stoch. Pięciokrotny olimpijczyk, który znalazł się w kadrze na ZIO 2026. A ma już na swoim koncie trzy złote medale, które zdobywał w 2014 (dwa) i 2018 (jeden) roku. Dokładając jeszcze brązowy krążek ZIO w drużynie w Pjongczangu, przed ośmioma laty. W naszym sondażu Stoch i jego sukcesy znalazły największe uznanie – aż 31,3 proc. przepytywanych.

twitter

Poza tzw. niezdecydowanymi (18,5 proc.), na podium znalazło się miejsce dla Justyny Kowalczyk. Absolutnej królowej polskich nart, dzielnie walczącej ze skandynawskim zaciągiem sprzed lat. W przypadku Kowalczyk postawiliśmy na dwa złote medale ZIO, z 2010 i 2014 roku. Łącznie sportsmenka zdobyła pięć olimpijskich krążków w karierze – nikt w polskich dziejach nie sięgnął po więcej. W sondażu WPROST na te sukcesy postawiło 15,3 proc. osób.

twitter

Niewiele mniej, bo 15,1 proc. uzyskał... obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego, czyli Adam Małysz. W przypadku legendy skoków narciarskich postawiliśmy na dwa srebrne medale z 2002 roku, z ZIO w Salt Lake City. Były to podia igrzysk dla Polski po 30 latach przerwy – od wspomnianego sukcesu Fortuny. Łącznie Małysz zdobył cztery medale ZIO, ale złotego nie zdołał – w przeciwieństwie do Stocha.

twitter

I jeszcze jeden, olimpijski sukces. Ten najbardziej niespodziewany, biorąc pod uwagę poprzednie. Zbigniew Bródka, człowiek, który odczarował złoto dla polskich panczenów. Łyżwiarstwo szybkie to zresztą sport, który wzbudza największe nadzieje w kontekście ZIO 2026. Obecne realia są już jednak zupełnie inne – w Polsce jest przede wszystkim tor w Tomaszowie Mazowieckim. Gdzie zresztą w styczniu b.r. odbyły się mistrzostwa Europy.

Za czasów sukcesów Bródki, takie imprezy w Polsce, to była jedynie sfera marzeń. W przypadku sondażu WPROST stanęło na 6,6 proc.

twitter

To był sukces z 2014 roku. Co ciekawe, od tego czasu Polska nie może się pochwalić... jakimkolwiek medalem w łyżwiarstwie szybkim. Bródka oraz wszyscy związani z panczenami z pewnością ten stan rzeczy chcieliby zmienić, mocno trzymając kciuki za młodszych następców czy następczynie.

I kto wie, być może ZIO 2026 będą przełomowe. Oby też były pełne kolejnych sukcesów dla Polski, o które w przyszłości z chęcią będziemy pytać. Wspominając z dużym uśmiechem.

Badanie zostało zrealizowane w dniu 21 stycznia 2026 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 837 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Gdzie i kiedy się odbędą?

Tegoroczne Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbędą się na Półwyspie Apenińskim. Konkretnie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Otwarcie ZIO 2026 nastąpi 6 lutego, natomiast zamknięcie 22 lutego.

Rywalizacja będzie mieć miejsce w następujących sportach: Biathlon; Biegi narciarskie; Bobsleje; Curling; Hokej na lodzie; Kombinacja norweska; Łyżwiarstwo figurowe; Łyżwiarstwo szybkie; Narciarstwo alpejskie; Narciarstwo dowolne; Saneczkarstwo; Short track; Skeleton; Skoki narciarskie; Snowboarding. Dodatkowo Międzynarodowy Komitet Olimpijski dołączył do grona dyscyplin olimpijskich Skialpinizm, który tym samym zadebiutuje na ZIO 2026.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Na ostatnich zimowych igrzyskach stanęło na jednym medalu. Brązowy krążek na ZIO w Pekinie (2022) zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki – w rywalizacji na normalnej skoczni.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadzać będą Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport).

Czytaj też:

Konrad Niedźwiedzki dla „Wprost”: Na igrzyskach wszystko może się wydarzyćCzytaj też:

Oto pierwszy olimpijski medal dla Polski! Poruszające nagranie chwyta za serce