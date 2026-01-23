To największa tajemnica reprezentacji Polski. Zaskakujący krok przed igrzyskami

Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek. Tak wygląda trójka reprezentantów Polski, która będzie chciała wywalczyć coś istotnego podczas rywalizacji olimpijskiej. Trener Maciej Maciusiak miał twardy orzech do zgryzienia, ale ostatecznie poza dwójką „pewniaków” – czyli Stochem i Tomasiakiem – wybrał Wąska.

Wąsek był liderem reprezentacji Polski za czasów poprzedniego selekcjonera. Trener Thomas Thurnbichler potrafił wydobyć z „Wąskiego” to, co najlepsze. Skoczek z rocznika 1999 ciągle wydaje się mieć najlepsze lata kariery przed sobą. Wąsek wystąpił już na igrzyskach, cztery lata temu (Pekin 2022) zajmując 21. miejsce indywidualnie oraz 6. miejsce w konkursie drużynowym.

Tym razem skoczkowi zaufał trener Maciusiak. Dawid Kubacki właśnie w takim kontekście komentował ostateczną decyzję selekcjonera. Doświadczony zawodnik, który ma na swoim koncie dwa brązowe medale olimpijskie (indywidualnie 2022 i drużynowo 2018), zachował klasę przy ocenie ruchu trenera względem nominacji na ZIO 2026.

A jakie są głosy z federacji? Wygląda na to, że nie brakuje… zdziwienia.

– Być może trener widział jakieś przesłanki albo sygnały inne od nas. Osobiście się tego nie spodziewałem, jak i chyba wszyscy, bo Paweł spisywał się słabiej od na przykład Dawida. Może trener Maciusiak dostrzegł coś takiego, co pozwoliło mu stwierdzić, że Wąsek odpali we Włoszech – ocenił na łamach WP/SportoweFakty Rafał Kot, czyli członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego.

Wąsek w sezonie 2025/26 jest drugim… najgorzej punktującym skoczkiem z polskiego teamu. Byłby na ostatniej pozycji pod tym względem, ale „wyprzedził” go z jednym oczkiem absolutny debiutant w tym względzie w PŚ – Klemens Joniak. Z drugiej strony Wąsek ma dokładnie tyle samo punktów (54) w „generalce” co… Kubacki. Sugerując się wyłącznie zestawieniem punktowym, na ZIO 2026 powinien polecieć trzeci pod tym względem wśród Polaków (za Tomasiakiem i Stochem) Piotr Żyła.

„Wiewiór” od dłuższego czasu jest jednak zdecydowanie poniżej optymalnej formy.

Tegoroczne Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbędą się na Półwyspie Apenińskim. Konkretnie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Otwarcie ZIO 2026 nastąpi 6 lutego, natomiast zamknięcie 22 lutego.

Rywalizacja będzie mieć miejsce w następujących sportach: Biathlon; Biegi narciarskie; Bobsleje; Curling; Hokej na lodzie; Kombinacja norweska; Łyżwiarstwo figurowe; Łyżwiarstwo szybkie; Narciarstwo alpejskie; Narciarstwo dowolne; Saneczkarstwo; Short track; Skeleton; Skoki narciarskie; Snowboarding. Dodatkowo Międzynarodowy Komitet Olimpijski dołączył do grona dyscyplin olimpijskich Skialpinizm, który tym samym zadebiutuje na ZIO 2026.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Na ostatnich zimowych igrzyskach stanęło na jednym medalu. Brązowy krążek na ZIO w Pekinie (2022) zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki – w rywalizacji na normalnej skoczni.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadzać będą Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport).

