Polak skreślony z listy reprezentantów na ZIO. Teraz komentuje koszmar

Przypomnijmy, że w poniedziałek (tj. 26 stycznia) Polski Komitet Olimpijski oficjalnie zatwierdził składy na nadchodzące, Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026.

Ku zaskoczeniu, doszło do korekty względem wyglądu kadry narciarzy alpejskich. Konkretniej jedyny polski reprezentant wśród panów, czyli Piotr Habdas, został zamieniony na Michała Jasiczka.

Powody takiej decyzji? Tak właściwie nie są znane nawet… samemu skreślonemu.

ZIO 2026: Piotr Habdas po decyzji PKOl. Polak nie pojedzie na igrzyska!

Warto zauważyć, że w przypadku Habdasa mowa m.in. o mistrzu Polski w supergigancie. Najważniejsze krajowe zawody odbyły się w styczniu w Szczyrku.

Co ciekawe, wśród pań triumfowała Nikola Komorowska. Alpejka, która po wybuchu równie wielkiego skandalu – również nie jedzie na igrzyska. Choć pierwotnie Komorowska, podobnie jak Habdas, znajdowała się w gronie powołanych.

– Jak się mogę czuć? Po prostu jestem zszokowany i motywacyjnie na dnie, jeśli chodzi o dalszą pracę i starania […] O wszystkim dowiedziałem się z mediów. To jest bardzo słabe. Nie zostałem poinformowany przez nikogo. Ani przez PKOl, ani przez związek. Nie wiem, na jakiej zasadzie te decyzje zostały podjęte. Chciałbym się dowiedzieć, na jakiej podstawie PKOl podjął tę decyzję? Czy dwie strony zostały wysłuchane, czy tylko jedna? Mam na myśli tutaj rodzinę Jasiczków […] Na ten moment muszę na pewno usiąść, pozbierać myśli i na nowo sobie wszystko poukładać, przewartościować. To nie jest łatwe, z dnia na dzień zmienić cel. Dla każdego narciarza główna impreza to motywacja, dla której się pędzi i robi wszystko. Jak ten cel znika, trzeba się na chwilę zastanowić i ustalić kolejne kroki – przyznał Habdas w rozmowie dla Onetu i „Przeglądu Sportowego”.

Dodajmy, że Polski Związek Narciarski wystosował we wtorek (tj. 27 stycznia) oficjalny list otwarty w stronę PKOl, adresowany konkretnie do Radosława Piesiewicza. „Wojenka” i przepychanka, w której po drugiej stronie stoi Adam Małysz (szef PZN), trwa w najlepsze.

Szkoda, że w całym tym zamieszaniu sport schodzi zdecydowanie na dalszy plan.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Gdzie i kiedy się odbędą?

Tegoroczne Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbędą się na Półwyspie Apenińskim. Konkretnie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Otwarcie ZIO 2026 nastąpi 6 lutego, natomiast zamknięcie 22 lutego.

Rywalizacja będzie mieć miejsce w następujących sportach: Biathlon; Biegi narciarskie; Bobsleje; Curling; Hokej na lodzie; Kombinacja norweska; Łyżwiarstwo figurowe; Łyżwiarstwo szybkie; Narciarstwo alpejskie; Narciarstwo dowolne; Saneczkarstwo; Short track; Skeleton; Skoki narciarskie; Snowboarding. Dodatkowo Międzynarodowy Komitet Olimpijski dołączył do grona dyscyplin olimpijskich Skialpinizm, który tym samym zadebiutuje na ZIO 2026.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Na ostatnich zimowych igrzyskach stanęło na jednym medalu. Brązowy krążek na ZIO w Pekinie (2022) zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki – w rywalizacji na normalnej skoczni.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadzać będą Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport).

