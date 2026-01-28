Kompromitacja tuż przed igrzyskami olimpijskimi. Takie rzeczy tylko w Polsce

Nie jest tajemnicą, że relacje na linii prezes Radosław Piesiewicz, czyli szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a obecnym rządem – nie są najlepsze. W ostatnich dniach dodatkowo zrobiło się głośno wokół działań w dwóch różnych kierunkach ze strony wspomnianego PKOl, a szefostwem Polskiego Związku Narciarskiego – na czele z Adamem Małyszem. Zamieszanie zrobiło się zwłaszcza wokół powołań na ZIO 2026.

Minister Jakub Rutnicki nie pojedzie na ZIO? PKOl nie przyznał akredytacji

Jak się okazuje, przy wątkach olimpijskich jest w kraju więcej zgrzytów. O jednym z takowych, a dokładniej – trzeba przyznać – dosyć kuriozalnej sytuacji, opowiedział w rozmowie dla RMF FM minister Jakub Rutnicki. Czyli szef resortu sportu i turystyki.

Okazuje się bowiem, że niewykluczone jest, że minister Rutnicki nie pojedzie na ZIO 2026. Dlaczego? Bo jeden z członków rządu premiera Donalda Tuska… nie otrzymał akredytacji na najważniejszą zimową imprezę czterolecia.

– Nie mam akredytacji na igrzyska. A dlaczego? To jest pytanie do osób, które są za to odpowiedzialne. Po raz pierwszy w historii, na dzień dzisiejszy, Polski Komitet Olimpijski uznał, że minister sportu i turystyki, który robi wszystko, aby pomagać polskim związkom sportowym i polskim sportowcom, nie ma takiej akredytacji […] Na teraz jeśli jej nie mam, to ciężko jest pojechać na miejsce. To nie jest jednak najważniejsze, czy minister sportu i turystyki znajdzie się na igrzyskach – przyznał Rutnicki.

Czy ta sytuacja ulegnie zmianie? To niewykluczone, choć argumenty „za” można stawiać głównie za sprawą… pierwszego spotkania ministra Rutnickiego z prezesem Piesiewiczem. To ma odbyć się w ciągu najbliższych dni. O zaproszeniu poinformował w mediach społecznościowych prezes PKOl.

„Otrzymałem zaproszenie od ministra Jakuba Rutnickiego na spotkanie w sprawie sytuacji w Polskim Związku Narciarskim. Bardzo się cieszę, że będzie możliwość rozmowy o wszystkich przypadkach, które w ostatnich dniach lawinowo spłynęły do PKOl. Bo kontrowersji jest bardzo dużo. Dotyczą one nie tylko Anieli Sawickiej i Michała Jasiczka, ale też wielu innych dyscyplin: skoków narciarskich, biegów narciarskich, czy kombinacji norweskiej” – napisał na portalu X Piesiewicz.

Czyżby szykowały się kolejne kontrowersje, które wypłyną na jaw tak jak w wymienionych przez szefa PKOl przypadkach?

Takiego scenariusza nie można wykluczyć.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Gdzie i kiedy się odbędą?

Tegoroczne Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbędą się na Półwyspie Apenińskim. Konkretnie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Otwarcie ZIO 2026 nastąpi 6 lutego, natomiast zamknięcie 22 lutego.

Rywalizacja będzie mieć miejsce w następujących sportach: Biathlon; Biegi narciarskie; Bobsleje; Curling; Hokej na lodzie; Kombinacja norweska; Łyżwiarstwo figurowe; Łyżwiarstwo szybkie; Narciarstwo alpejskie; Narciarstwo dowolne; Saneczkarstwo; Short track; Skeleton; Skoki narciarskie; Snowboarding. Dodatkowo Międzynarodowy Komitet Olimpijski dołączył do grona dyscyplin olimpijskich Skialpinizm, który tym samym zadebiutuje na ZIO 2026.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Na ostatnich zimowych igrzyskach stanęło na jednym medalu. Brązowy krążek na ZIO w Pekinie (2022) zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki – w rywalizacji na normalnej skoczni.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadzać będą Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport).

