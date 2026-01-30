Rosjanie są wściekli po tej decyzji! Twardy zakaz tuż przed igrzyskami

Łącznie 20 sportowców – 13 z Rosji i 7 z Białorusi – wystartuje na nadchodzących igrzyskach olimpijskich. Będą traktowani jako tzw. Indywidualni Sportowcy Neutralni (AIN). W tym gronie nie znalazł się multimedalista olimpijski oraz właściwie wszystkich najważniejszych imprez związanych z biegami narciarskimi – Aleksandr Bolszunow.

ZIO 2026: Zakaz dla Aleksandra Bolszunowa. Rosjanie są wściekli!

Rosjanin, który podczas ZIO 2022 w Pekinie sięgnął aż po pięć medali, z czego trzy złote (łączony 30 km; 50 km stylem dowolnym; sztafeta), a łącznie ma aż dziewięć krążków z igrzysk, nie został dopuszczony do startu na Półwyspie Apenińskim.

Powód? Komisja Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) odrzuciła jego prośbę o możliwość startów na ZIO 2026. Bolszunow próbował jeszcze odwoływać się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS), ale nie przyniosło to pozytywnego skutku. W tym rugim przypadku nie rozpatrzono nawet wniosku mistrza z Rosji. Odległość czasowa do rozpoczęcia imprezy we Włoszech jest bowiem zbyt krótka i tak argumentowało to CAS, co mocno rozwścieczyło stronę rosyjską.

„To po prostu najwyższy cynizm... Pokazali swoją stronniczość i zainteresowanie tym, żeby nie dopuścić rosyjskich sportowców, a w szczególności tak legendarnego sportowca, jak Aleksander Bolszunow” – przyznał trener rosyjskiej kadry Jurij Borodawko, w rozmowie dla Match TV, cytowanej przez Interia.pl.

Bolszunow spotkał się z negatywną oceną FIS głównie ze względu na to, że… popiera Władimira Putina i decyzje podejmowane przez dyktatora. Co więcej, trzykrotny mistrz olimpijski z ZIO 2022 jest na co dzień etatowym członkiem rosyjskiego wojska, w stopniu kapitana. Ten fakt już dużo wcześniej, tuż po wybuchu wojny (2022), spotykał się z ogromnym oburzeniem – w kontekście startów zawodnika w Pucharze Świata.

Dla ludzi takich jak Bolszunow, niezależnie od klasy sportowej, nie ma miejsca w wydarzeniach pokroju igrzysk olimpijskich. Przynajmniej nie tu i nie teraz.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Gdzie i kiedy się odbędą?

Tegoroczne Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbędą się na Półwyspie Apenińskim. Konkretnie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Otwarcie ZIO 2026 nastąpi 6 lutego, natomiast zamknięcie 22 lutego.

Rywalizacja będzie mieć miejsce w następujących sportach: Biathlon; Biegi narciarskie; Bobsleje; Curling; Hokej na lodzie; Kombinacja norweska; Łyżwiarstwo figurowe; Łyżwiarstwo szybkie; Narciarstwo alpejskie; Narciarstwo dowolne; Saneczkarstwo; Short track; Skeleton; Skoki narciarskie; Snowboarding. Dodatkowo Międzynarodowy Komitet Olimpijski dołączył do grona dyscyplin olimpijskich Skialpinizm, który tym samym zadebiutuje na ZIO 2026.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Na ostatnich zimowych igrzyskach stanęło na jednym medalu. Brązowy krążek na ZIO w Pekinie (2022) zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki – w rywalizacji na normalnej skoczni.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadzać będą Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport).

