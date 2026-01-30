Koszmarny wypadek legendy tuż przed igrzyskami. Do akcji wkroczył helikopter

Do zdarzenia doszło podczas piątkowego, ostatniego zjazdu przed nadchodzącymi igrzyskami olimpijskimi. Lindsey Vonn to dwukrotna mistrzyni świata (zjazd i supergigant – oba w 2009 roku) i mistrzyni olimpijska (ZIO 2010 w Vancouver w zjeździe), ikona światowych sportów zimowych. Niestety, Amerykanka miała ogromnego pecha…
Lindsey Vonn nie pojedzie na igrzyska? Koszmarny wypadek Amerykanki
Zawody w szwajcarskiej Crans Montanie odbywały się w skrajnie trudnych warunkach. Wiele zawodniczek miało problemy przy gęsto padającym śniegu.
Pecha chciał, że Amerykanka w trakcie swojego ostatniego zjazdu straciła panowanie i przy dużej prędkości wpadła w siatki bezpieczeństwa. Vonn zrobiła to jednak na tyle nieszczęśliwie, że doszło do kontuzji.
Co prawda początkowo sytuacja nie wyglądała na tyle groźne, jak się ostatecznie okazała. Amerykanka zdołała bowiem zajechać o własnych siłach, choć zapewne zadziałała adrenalina związana ze startem.
Okazało się, że Vonn ma duży problem z kolanem. Do akcji musiał wkroczyć helikopter, który bezpośrednio z miejsca rozgrywania zawodów zabrał Amerykankę do szpitala.
Czy to koniec marzeń o wyjeździe na zapewne ostatnie ZIO w karierze Vonn? Narciarka alpejska zabrała głos w mediach społecznościowych po wypadku.
„Za tydzień zaczynają się igrzyska, więc jest to dla mnie bardzo trudny moment... Jednak jeśli jest coś, co potrafię robić, to powrót. Moje marzenie o igrzyskach jeszcze się nie skończyło” – przyznała Amerykanka.
Co ciekawe, Vonn jest wielką inspiracją dla Igi Świątek. Z polską tenisistką łączy ją wyjątkowa relacja, a obie świetne sportsmenki wielokrotnie wspierały się za m.in. właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych.
XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Gdzie i kiedy się odbędą?
Tegoroczne Zimowe Igrzyska Olimpijskieodbędą się na Półwyspie Apenińskim. Konkretnie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Otwarcie ZIO 2026 nastąpi 6 lutego, natomiast zamknięcie 22 lutego.
Rywalizacja będzie mieć miejsce w następujących sportach: Biathlon; Biegi narciarskie; Bobsleje; Curling; Hokej na lodzie; Kombinacja norweska; Łyżwiarstwo figurowe; Łyżwiarstwo szybkie; Narciarstwo alpejskie; Narciarstwo dowolne; Saneczkarstwo; Short track; Skeleton; Skoki narciarskie; Snowboarding. Dodatkowo Międzynarodowy Komitet Olimpijski dołączył do grona dyscyplin olimpijskich Skialpinizm, który tym samym zadebiutuje na ZIO 2026.
Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Na ostatnich zimowych igrzyskach stanęło na jednym medalu. Brązowy krążek na ZIO w Pekinie (2022) zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki – w rywalizacji na normalnej skoczni.
Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadzać będą Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport).
Czytaj też:
Rosjanie są wściekli po tej decyzji! Twardy zakaz tuż przed igrzyskamiCzytaj też:
Reprezentant Polski zaskakująco ws. kadry Nikoli Grbicia. Czy to koniec?