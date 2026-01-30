Koszmarny wypadek legendy tuż przed igrzyskami. Do akcji wkroczył helikopter

Do zdarzenia doszło podczas piątkowego, ostatniego zjazdu przed nadchodzącymi igrzyskami olimpijskimi. Lindsey Vonn to dwukrotna mistrzyni świata (zjazd i supergigant – oba w 2009 roku) i mistrzyni olimpijska (ZIO 2010 w Vancouver w zjeździe), ikona światowych sportów zimowych. Niestety, Amerykanka miała ogromnego pecha…

Lindsey Vonn nie pojedzie na igrzyska? Koszmarny wypadek Amerykanki

Zawody w szwajcarskiej Crans Montanie odbywały się w skrajnie trudnych warunkach. Wiele zawodniczek miało problemy przy gęsto padającym śniegu.

Pecha chciał, że Amerykanka w trakcie swojego ostatniego zjazdu straciła panowanie i przy dużej prędkości wpadła w siatki bezpieczeństwa. Vonn zrobiła to jednak na tyle nieszczęśliwie, że doszło do kontuzji.

twitter

Co prawda początkowo sytuacja nie wyglądała na tyle groźne, jak się ostatecznie okazała. Amerykanka zdołała bowiem zajechać o własnych siłach, choć zapewne zadziałała adrenalina związana ze startem.

Okazało się, że Vonn ma duży problem z kolanem. Do akcji musiał wkroczyć helikopter, który bezpośrednio z miejsca rozgrywania zawodów zabrał Amerykankę do szpitala.

twitter

Czy to koniec marzeń o wyjeździe na zapewne ostatnie ZIO w karierze Vonn? Narciarka alpejska zabrała głos w mediach społecznościowych po wypadku.

„Za tydzień zaczynają się igrzyska, więc jest to dla mnie bardzo trudny moment... Jednak jeśli jest coś, co potrafię robić, to powrót. Moje marzenie o igrzyskach jeszcze się nie skończyło” – przyznała Amerykanka.

instagram

Co ciekawe, Vonn jest wielką inspiracją dla Igi Świątek. Z polską tenisistką łączy ją wyjątkowa relacja, a obie świetne sportsmenki wielokrotnie wspierały się za m.in. właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Gdzie i kiedy się odbędą?

Tegoroczne Zimowe Igrzyska Olimpijskieodbędą się na Półwyspie Apenińskim. Konkretnie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Otwarcie ZIO 2026 nastąpi 6 lutego, natomiast zamknięcie 22 lutego.

Rywalizacja będzie mieć miejsce w następujących sportach: Biathlon; Biegi narciarskie; Bobsleje; Curling; Hokej na lodzie; Kombinacja norweska; Łyżwiarstwo figurowe; Łyżwiarstwo szybkie; Narciarstwo alpejskie; Narciarstwo dowolne; Saneczkarstwo; Short track; Skeleton; Skoki narciarskie; Snowboarding. Dodatkowo Międzynarodowy Komitet Olimpijski dołączył do grona dyscyplin olimpijskich Skialpinizm, który tym samym zadebiutuje na ZIO 2026.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Na ostatnich zimowych igrzyskach stanęło na jednym medalu. Brązowy krążek na ZIO w Pekinie (2022) zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki – w rywalizacji na normalnej skoczni.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadzać będą Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport).

Czytaj też:

Rosjanie są wściekli po tej decyzji! Twardy zakaz tuż przed igrzyskamiCzytaj też:

Reprezentant Polski zaskakująco ws. kadry Nikoli Grbicia. Czy to koniec?