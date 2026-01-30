Duży przełom w polskim sporcie? Zdjęcie, które może mocno zaskakiwać!

O gorącej sytuacji wokół powołań olimpijskich informowaliśmy w ciągu kilku ostatnich dni. Zaczęło się od gigantycznego zamieszania związanego z narciarkami alpejskimi. Ostatecznie po błędzie Polskiego Związku Narciarskiego, na ZIO 2026 pojedzie Aniela Sawicka, a nie wcześniej wyznaczona Nikola Komorowska.

Ta druga zresztą sama zrezygnowała z udziału w najważniejszej imprezie czterolecia zimowych sportów.

ZIO 2026: Pojednanie Radosława Piesiewicza i Adama Małysza?

Jakby tego było mało, PZN otrzymał kolejny cios na początku tygodnia za sprawą... zmiany składu, którego dokonał Polski Komitet Olimpijski. Z drużyny na ZIO 2026 został skreślony jedyny powołany polski narciarz alpejski Piotr Habdas. W jego miejsce PKOl postawił na Michała Jasiczka.

Odpowiedź ze strony PZN była ostra. Wystosowano otwarty list, pod którym podpisał się prezes Adam Małysz. Adresat? Prezes PKOl Radosław Piesiewicz.

Wygląda jednak na to, że po spotkaniu w drugiej połowie tygodnia, obaj szefowie doszli do porozumienia. Albo przynajmniej zapomnieli o problemach, decydując się iść w jednym kierunku. O czym w piątkowy wieczór nie omieszkał poinformować w mediach społecznościowych prezes Piesiewicz.

„Za nami ślubowanie Olimpijskiej Reprezentacji Polski Mediolan-Cortina 2026. Tymczasem po wielkich emocjach miętowa herbata najlepiej smakuje w PKOl. Zwłaszcza przy rozmowach o sporcie – tym zimowym, z wielką legendą polskiego sportu Adamem Małyszem. Dziękuję Adam za odwiedziny. Cieszę się, że sport i dobro sportowców jest dla nas celem nadrzędnym. Kibicujmy wszyscy Team PL!” – napisał prezes PKOl, załączając wymowne zdjęcie z szefem PZN.

Ciekawe, co na to minister Jakub Rutnicki. Wydaje się, że w przypadku relacji PKOl z resortem sportu i turystyki, sytuacja jest najbardziej napięta. Przynajmniej spoglądając na konotacje polityczne, które od dłuższego czasu utrudniają wspólne działania.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Gdzie i kiedy się odbędą?

Tegoroczne Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbędą się na Półwyspie Apenińskim. Konkretnie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Otwarcie ZIO 2026 nastąpi 6 lutego, natomiast zamknięcie 22 lutego.

Rywalizacja będzie mieć miejsce w następujących sportach: Biathlon; Biegi narciarskie; Bobsleje; Curling; Hokej na lodzie; Kombinacja norweska; Łyżwiarstwo figurowe; Łyżwiarstwo szybkie; Narciarstwo alpejskie; Narciarstwo dowolne; Saneczkarstwo; Short track; Skeleton; Skoki narciarskie; Snowboarding. Dodatkowo Międzynarodowy Komitet Olimpijski dołączył do grona dyscyplin olimpijskich Skialpinizm, który tym samym zadebiutuje na ZIO 2026.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Na ostatnich zimowych igrzyskach stanęło na jednym medalu. Brązowy krążek na ZIO w Pekinie (2022) zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki – w rywalizacji na normalnej skoczni.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadzać będą Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport).

