Alarm tuż przed startem igrzysk! Donald Trump wywołał ogromną burzę

Co ma wspólnego amerykańska Służba ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) z igrzyskami olimpijskimi? Okazuje się, że funkcjonariusze ICE pojawią się na Półwyspie Apenińskim w trakcie najważniejszej imprezy sportowej zimowego czterolecia.

ZIO 2026: Protesty przeciwko ICE we Włoszech. Donald Trump na językach

Amerykańskie służby mają być zaangażowane w zapewnienie bezpieczeństwa Dyplomatycznego Departamentu Stanu USA w trakcie pobytu we Włoszech. Funkcjonariusz ICE nie ma być na ulicach, ale nawet takie zapewnienie nie sprawiło, że protesty w Italii umilkły. A wręcz przeciwnie, dodatkowo się nasiliły.

Manifestanci pojawili się na ulicach Mediolanu, mając ze sobą transparenty zarówno przeciwko samemu ICE, jak i prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi.

W ostatnim czasie funkcjonariusze owianej złą sławą jednostki zastrzelili na ulicy amerykańskiego pielęgniarza. Życie stracił Alex Pretti. Kilkanaście dni wcześniej zginęła za to Renee Good. W obu przypadkach do tragicznych zdarzeń doszło w Minneapolis.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Tegoroczne ZIO odbywają się na Półwyspie Apenińskim, konkretnie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Olimpijskie zmagania rozpoczynają się już od środy (tj. 4 lutego), a na piątek (tj. 6 lutego) przewidziana jest oficjalna ceremonia otwarcia, na słynnym piłkarskim stadionie San Siro w Mediolanie. Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

Reprezentacja Polski złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Co do szans medalowych, największe nadzieje można wiązać z występami w łyżwiarstwie szybkim (Damian Żurek, Kaja Ziomek-Nogal, Władimir Semirunnij), snowboardzie (Aleksandra Król-Walas) czy short tracku (sztafeta mieszana).

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadzać będą Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport).

