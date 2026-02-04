Iga Świątek zabrała głos ws. igrzysk. Poruszające wsparcie od Polki

O fatalnie wyglądającym wypadku Amerykanki informowaliśmy pod koniec stycznia. Dokładnie w piątek (tj. 30 stycznia) legendarna narciarka alpejska miała groźne zdarzenie podczas zawodów Pucharu Świata w Crans Montanie.

ZIO 2026: Lindsey Vonn wystartuje. Duże wsparcie od Igi Świątek

Mająca 41 lat mistrzyni wypadła z trasy i po zdarzeniu na zjeździe w Szwajcarii została przetransportowana helikopterem do szpitala. Niestety, wieści okazały się bardzo złe, bo Amerykanka zerwała więzadło krzyżowe przednie w lewym kolanie.

Mimo tak poważnego urazu reprezentantka USA zorganizowała specjalną, przedolimpijską konferencję prasową, na której poinformowała, że wystartuje na igrzyskach we Włoszech.

twitter

Sytuacja jest naprawdę wyjątkowa i wydaje się, że wiele odpowiedzi może dać planowany na czwartek (tj. 5 lutego) trening kobiet na trasie olimpijskiej.

Decyzja Vonn jest jednak szeroko komentowana w świecie sportu. Amerykanka raz jeszcze pokazała, że jest wyjątkową fighterką. Słowa uznania otrzymała m.in. Igi Świątek. Nie jest tajemnicą, że obie panie bardzo się lubią, wielokrotnie przekazując sobie zresztą słowa uznania za sportowe – i nie tylko – osiągnięcia.

„Dopóki walczysz, jesteś zwyciężczynią” – napisała na stories polska tenisistka, załączając zdjęcie amerykańskiej gwiazdy sportów zimowych.

Lindsey Vonn to dwukrotna mistrzyni świata (zjazd i supergigant – oba w 2009 roku) i mistrzyni olimpijska (ZIO 2010 w Vancouver w zjeździe), ikona światowych sportów zimowych.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Tegoroczne ZIO odbywają się na Półwyspie Apenińskim, konkretnie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Olimpijskie zmagania rozpoczynają się już od środy (tj. 4 lutego), a na piątek (tj. 6 lutego) przewidziana jest oficjalna ceremonia otwarcia, na słynnym piłkarskim stadionie San Siro w Mediolanie. Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

Reprezentacja Polski złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Co do szans medalowych, największe nadzieje można wiązać z występami w łyżwiarstwie szybkim (Damian Żurek, Kaja Ziomek-Nogal, Władimir Semirunnij), snowboardzie (Aleksandra Król-Walas) czy short tracku (sztafeta mieszana).

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadzać będą Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport).

Czytaj też:

Iga Świątek ma prywatne kłopoty? Wymowne słowa o sytuacji polskiej tenisistkiCzytaj też:

Kluczowe słowa ws. igrzysk olimpijskich. „Kibicom często wydaje się, że coś wiedzą”