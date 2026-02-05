Trener polskich skoczków zdradził tajemnicę. Ważne wieści przed igrzyskami

Spoglądając nieco głębiej, od 1972 roku – jeśli reprezentacja Polski na zimowych igrzyskach zdobywa medale – to tylko raz zdarzyło się, żeby w gronie ludzi na podium zabrakło przedstawicieli skoków narciarskich.

ZIO 2026: Maciej Maciusiak o formie polskich skoczków. Ważne słowa!

W 1972 roku był to złoty skok Wojciecha Fortuny w Sapporo. Następnie po 30 latach braku jakiegokolwiek medalu z ZIO dla Polski, fatalną passę przełamał Adam Małysz – w Salt Lake City (2002). Jedynie w Turynie (2006) polskie skoki nie dały reprezentacji ani jednego krążka. Wówczas medale zdobyli Justyna Kowalczyk (brąz w biegach narciarskich) oraz Tomasz Sikora (srebro w biathlonie).

Cztery lata później (2010) w Vancouver dwa srebra dołożył Małysz. W Soczi (2014) medale olimpijskie w skokach zdobywał za to Kamil Stoch – dwa złote. Pjongczang (2018) to ponownie złoty Stoch i brąz skoczków w drużynie (Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Kamil Stoch).

I ta historia najnowsza, czyli ZIO w Pekinie (2022) i brąz Dawida Kubackiego. Jedyny medal dla Polski na ostatnich zimowych igrzyskach – jak zazwyczaj – właśnie w skokach.

Jak będzie we Włoszech? Trener Maciej Maciusiak zdradził, jak przygotował zespół.

– Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że skończyliśmy przygotowania do igrzysk olimpijskich, najważniejszej imprezy w tym sezonie. Zrobiliśmy wszystko, żeby chłopaki byli w swojej najlepszej dyspozycji. Myślę, że pokażą to na skoczni – powiedział trener reprezentacji Polski przed kamerą Eurosportu.

Do Italii pojechali: Kamil Stoch, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. Pierwszy z wymienionych będzie chorążym reprezentacji Polski podczas ceremonii otwarcia. Ta będzie po raz pierwszy w historii rozbita na cztery lokalizacje jednocześnie.

– Wybieramy się wszyscy. I cały sztab i zawodnicy […] chyba pierwszy raz jest tak, że mamy taką możliwość. Mamy blisko, a poza tym 7 lutego, czyli na następny dzień po ceremonii, mamy luźniejszy czas, bez większych obowiązków. Tak że wybieramy się wszyscy i będziemy chcieli skorzystać – dodał Maciusiak.

Początek ceremonii w piątek (tj. 6 lutego) o godzinie 20:00.

Kiedy i gdzie oglądać konkursy igrzysk olimpijskich w skokach narciarskich?

Rywalizacja olimpijska na skoczni w Predazzo oficjalnie rozpocznie się w sobotę (tj. 7 lutego) konkursem kobiet na normalnym obiekcie.

Dwa dni później, również na normalnej skoczni, ruszy rywalizacja panów. Początek w poniedziałek (tj. 9 lutego) o godzinie 19:00.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport).

