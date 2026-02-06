Ceremonia otwarcia ZIO 2026 będzie wyjątkowa. Święto w tle złamanego serca

Co ciekawe, uroczystość będzie miała miejsce aż w czterech lokalizacjach. W Cortinie d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, a także przede wszystkim w Mediolanie, na legendarnym stadionie San Siro. Tam też spektakl zostanie zwieńczony.

ZIO 2026: Ceremonia otwarcia pełna atrakcji! To będzie wielkie wydarzenie

Organizatorzy przedstawili kilka postaci, które pojawią się podczas piątkowej ceremonii.

Nie zabraknie występów m.in. Mariah Carey i Andrei Bocellego. Pierwsza ma wykonać swój wielki, światowy hit – tak mocno kojarzony z zimowym (i świątecznym) czasem, czyli „All I Want for Christmas Is You”. Warto dodać, że to będzie również symboliczne połączenie ZIO 2026 oraz nadchodzącej, kolejnej olimpijskiej imprezy, już w 2028 roku – w letnim wydaniu. Wówczas najlepsi sportowcy wylądują bowiem w Stanach Zjednoczonych, konkretnie w Los Angeles.

W przypadku włoskiego artysty będzie to dla niego drugi w życiu występ podczas igrzysk. Wcześniej Bocelli występował również w trakcie otwarcia zimowych igrzysk w 2006 roku – wówczas organizowanych w Italii, ale w Turynie.

W spektaklu podczas ceremonii otwarcia ZIO 2026, którego motywem przewodnim ma być „harmonia”, ma wziąć udział ponad tysiąc wykonawców. Co ciekawe, dla San Siro – słynnego stadionu piłkarskiego w stolicy Lombardii – będzie to również symboliczne pożegnanie z wielką, sportową sceną. Co ciekawe, uroczyste otwarcie areny nastąpiło w 1926 roku, czyli niemal równo 100 lat od olimpijskich wydarzeń ZIO 2026.

Arena zostanie oficjalnie zburzona po wybudowaniu nowego obiektu dla piłkarskich – Interu oraz AC Milan. Nowe San Siro ma powstać na piłkarskie ME, które w 2032 roku Włosi zorganizują razem z Turkami.

Choć nie ma co ukrywać, co do rozstania z legendarną areną w obecnym kształcie, zdania są podzielone nawet w samej Italii. Wiele złamanych, kibicowski serc, ze wzruszeniem będzie żegnać ten przepiękny – pełen historii obiekt.

Co ciekawe, wcześniej stolica Lombardii gościła m.in. piłkarskie mistrzostwa świata (1934 i 1990) czy Euro 1980, ale sporty zimowe zawitają tu po raz pierwszy.

Ceremonia otwarcia ZIO 2026 rozpocznie się o godzinie 20:00.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Co do szans medalowych, największe nadzieje można wiązać z występami w łyżwiarstwie szybkim (Damian Żurek, Kaja Ziomek-Nogal, Władimir Semirunnij), snowboardzie (Aleksandra Król-Walas) czy short tracku (sztafeta mieszana).

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

