Kamery uchwyciły Nawrockiego na ZIO 2026. W tle tajemnicze rozmowy

Chociaż oficjalną ceremonię otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich zaplanowano na piątek 6 lutego na godzinę 20, w kilku dyscyplinach już rozpoczęła się rywalizacja o medale. Kibice mogli zobaczyć występ pierwszych reprezentantów Polski.

Na lodzie pojawiła się para taneczna Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza, a także para sportowa Julia Szczecinina i Michał Woźniak. Zmagania biało-czerwonych obserwowali z trybun nie tylko fani łyżwiarstwa, ale również politycy.

Na trybunach pojawił się Karol Nawrocki wraz z synem Antonim. Obok prezydenta kamery dostrzegły Radosława Piesiewicza, szefa PKOl. W innym miejscu hali siedział Jakub Rutnicki. Wyjazd ministra sportu i turystyki do Włoch przez dłuższy czas stał pod znakiem zapytania, ponieważ PKOl odmawiał udzielenia akredytacji.

Nawrocki poleciał do Włoch na ZIO 2026. Plany prezydenta

Karol Nawrocki – oprócz kibicowania polskim sportowcom – ma także w planach spotkania polityczne. Prezydent był jednym z uczestników specjalnej kolacji, którą zorganizowano dla szefów państw i rządów w mediolańskim ośrodku kultury Casa del Vapore. Wśród gości byli obecnie także m.in. wiceprezydent USA J.D.Vance i amerykański sekretarz stanu Marco Rubio oraz prezydent Włoch Sergio Mattarella. Zgromadzonych przywitała Kirsty Coventry, szefowa MKOl. Marcin Przydacz przekazał, że prezydent rozmawiał przy okazji z J.D. Vance'm, jednak nie zdradził żadnych szczegółów.

Włoski rząd poinformował, że kilka godzin przed oficjalną ceremonią otwarcia ZIO 2026 dojdzie do dwustronnych rozmów między Karolem Nawrockim a szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni. Spotkanie odbędzie się w siedzibie prefektury w stolicy Lombardii. Na razie nie wiadomo, o czym mają rozmawiać politycy.



ZIO 2026. Kto pojawi cię na ceremonii otwarcia?

Obecność na ceremonii otwarcia igrzysk potwierdziło 14 prezydentów, 9 premierów oraz 8 członków rodzin królewskich. Uroczystość będą na żywo oglądać m.in. przedstawiciele USA, Niemiec, Węgier, Finlandii, Holandii, Norwegii, Belgii, Szwecji oraz państw nadbałtyckich. Na liście gości widnieje Antonio Guterres, sekretarz generalny ONZ.



Do Włoch nie przyleciał Emmanuel Macron. Prezydent Francji, która w 2030 roku będzie gospodarzem ZIO – jak wynika z nieoficjalnych ustaleń – miał odmówić siedzenia obok J.D. Vance'a co przewiduje protokół dyplomatyczny.

