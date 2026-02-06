Oni niosą polską flagę na otwarcie igrzysk. Ogromne wyróżnienie dla legend!

Warto zauważyć, że piątkowa (tj. 6 lutego) uroczystość będzie miała miejsce aż w czterech lokalizacjach.

Włoskie ZIO 2026 są bowiem mocno rozciągnięte po północnej stronie Półwyspu Apenińskiego. Z tego też względu w tym samym czasie ceremonie będą mieć miejsce w Cortinie d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, a także przede wszystkim w Mediolanie, na legendarnym stadionie San Siro. Tam też spektakl zostanie zwieńczony.

ZIO 2026: Natalia Czerwonka i Kamil Stoch chorążymi podczas ceremonii otwarcia!

Nie ulega wątpliwości, że dużym wyróżnieniem w trakcie olimpijskiego święta jest rola chorążego bądź chorążej. W przypadku reprezentacji Polski podczas ZIO 2026, w trakcie ceremonii otwarcia, postawiono na dwie legendarne postaci.

W Cortinie d'Ampezzo funkcję chorążego będzie pełnił Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski, łącznie z czterema medalami olimpijskimi na koncie (dodatkowo brąz drużynowo z ZIO 2018).

Na stadionie San Siro w Mediolanie z polską flagą pojawi się za to Natalia Czerwonka. Panczenistka, wicemistrzyni ZIO 2014 w drużynie. Co ciekawe, pochodząca z Dolnego Śląska sportsmenka miała być chorążą już podczas poprzednich igrzysk. W Pekinie Czerwonka nieszczęśliwie zachorowała jednak na COVID-19 i ostatecznie w tej roli została zastąpiona przez snowboardzistkę Aleksandrę Król (wówczas jeszcze nie Walas). Podczas ZIO 2022 polską flagę na otwarcie imprezy niósł również Zbigniew Bródka.

twitter

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Co do szans medalowych, największe nadzieje można wiązać z występami w łyżwiarstwie szybkim (Damian Żurek, Kaja Ziomek-Nogal, Władimir Semirunnij), snowboardzie (Aleksandra Król-Walas) czy short tracku (sztafeta mieszana).

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

Czytaj też:

Kluczowe słowa ws. igrzysk olimpijskich. „Kibicom często wydaje się, że coś wiedzą”Czytaj też:

Adam Małysz kontra Wojciech Fortuna. Poszło o reprezentację Polski