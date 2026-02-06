Ceremonia otwarcia ZIO 2026 we Włoszech. Wielkie światowe show!

Co ciekawe, piątkowa uroczystość odbywa się w aż czterech lokalizacjach. W Cortinie d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, a także przede wszystkim w Mediolanie, na legendarnym stadionie San Siro. Tam też spektakl zostanie zwieńczony.

W spektaklu podczas ceremonii otwarcia ZIO 2026, którego motywem przewodnim jest „harmonia”, ma wziąć udział ponad tysiąc wykonawców. Co ciekawe, dla San Siro – słynnego stadionu piłkarskiego w stolicy Lombardii – będzie to również symboliczne pożegnanie z wielką, sportową sceną. Co ciekawe, uroczyste otwarcie areny nastąpiło w 1926 roku, czyli niemal równo 100 lat od olimpijskich wydarzeń ZIO 2026.

Arena zostanie oficjalnie zburzona po wybudowaniu nowego obiektu dla piłkarskich – Interu oraz AC Milan. Nowe San Siro ma powstać na piłkarskie ME, które w 2032 roku Włosi zorganizują razem z Turkami. Wcześniej stolica Lombardii gościła m.in. piłkarskie mistrzostwa świata (1934 i 1990) czy Euro 1980, ale sporty zimowe zawitają tu po raz pierwszy.

ZIO 2026: Ceremonia otwarcia w czterech lokalizacjach. Co za show!

Ludzie zgromadzeni na trybunach mogli wysłuchać występu niezwykłego gościa z USA. A właściwie gościni, bo była nią Mariah Carey, twórczyni słynnego zimowo-świątecznego przeboju pt. „All I Want for Christmas Is You”.

To też swoiste nawiązanie do kolejnych igrzysk, które w wydaniu letnim – w 2028 roku odbędą się w Los Angeles.

Nie zabrakło również symbolicznego połączenia miasta i gór, czyli konfiguracji, która jest wizytówką ZIO 2026. To pierścień, który przypomna koło olimpijskie, łączące włoskie lokalizacje w jedną.

Przepiękne i stylowo prezentowała się również włoska flaga. Zgodnie z tradycją włoskich projektantów, będąc w stolicy światowej mody – Mediolanie – po prostu nie mogło być inaczej.

Trwa pochód reprezentacji, które będą występować w trakcie ZIO 2026. Trzeba przyznać, mnóstwo jest radości i pozytywnej energii. Niezależnie od tego, jak liczne są to zespoły. W przypadku Kanady, mowa o jednej z najliczniejszych i najbardziej utytułowanych nacji w dziejach zimowej rywalizacji olimpijskiej.

Dodatkowo przypomnijmy, że reprezentacja Polski będzie podzielona pomiędzy Mediolan oraz Cortinę d'Ampezzo. W roli chorążych wystąpią: panczenistka Natalia Czerwonka oraz skoczek narciarski Kamil Stoch. W obu przypadkach mowa o legendach zimowego sportu w Polsce.

Łącznie reprezentanci i reprezentantki 92 państw będą startować na ZIO 2026. Wśród tego grona nie brakuje również olimpijskich debiutantów. Przykład? Reprezentacja Beninu.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Co do szans medalowych, największe nadzieje można wiązać z występami w łyżwiarstwie szybkim (Damian Żurek, Kaja Ziomek-Nogal, Władimir Semirunnij), snowboardzie (Aleksandra Król-Walas) czy short tracku (sztafeta mieszana).

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

