Reprezentacja Polski podczas ceremonii otwarcia ZIO 2026. Tak wyglądali Biało-Czerwoni!

Trudno bowiem mówić o jednej lokalizacji, skoro ceremonia rozbita była na cztery miejsca. To zupełnie nowa historia w dziejach ZIO. Włosi zdecydowali się jednak, że na północy swojego kraju zorganizują zupełnie inaczej, wyjątkowo to sportowe święto.

Efekt? Sportowa rywalizacja odbędzie się w kilku miejscach, oddalonych od siebie o setki kilometrów. Nie przeszkodziło to jednak w zorganizowaniu ceremonii w tym samym czasie. Dzięki temu ludzie z całego świata mogli spoglądać na sportowców będących w czterech lokalizacjach: Cortinie d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, a także przede wszystkim w Mediolanie, na legendarnym stadionie San Siro. Tam też spektakl zostanie zwieńczony.

ZIO 2026: Reprezentacja Polski na ceremonii otwarcia. Tak wyglądali Biało-Czerwoni!

Chorążymi reprezentacji Polski byli: Natalia Czerwonka w Mediolanie oraz Kamil Stoch w Predazzo. Było również połączenie z Cortiną d'Ampezzo oraz Livigno.

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Co do szans medalowych, największe nadzieje można wiązać z występami w łyżwiarstwie szybkim (Damian Żurek, Kaja Ziomek-Nogal, Władimir Semirunnij), snowboardzie (Aleksandra Król-Walas) czy short tracku (sztafeta mieszana).

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

