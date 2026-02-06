Piękne słowa o Kamilu Stochu. Polak zasłużył na największe uznanie!

Kamil Stoch to niekwestionowana legenda sportów zimowych. W szczególności mowa rzecz jasna o skokach narciarskich. Stoch zdobył wszystko, co było do zdobycia – wyłączając jedynie złoto MŚ w lotach. Co jednak najistotniejsze w kontekście kariery skoczka, sięgnął po cztery medale olimpijskie. Z czego trzy złote – dwa na ZIO 2014 (Soczi) i jeden w Pjongczangu w 2018 roku.

Koreańskie igrzyska zakończył również z brązem zdobytym w konkursie drużynowym – wraz z tercetem: Stefan Hula, Maciej Kot i Dawid Kubacki.

ZIO 2026: Piękne słowa o Kamilu Stochu. Docenienie legendy skoków narciarskich

Obecnie trzykrotny mistrz olimpijski nie jest już w tak wysokiej formie, która mogłaby stawiać go w gronie faworytów do walki o medale ZIO. Choć bez wątpienia, nie można przekreślać jego sportowych ambicji i szans na rywalizację w Italii.

Podczas ZIO 2026 Stoch został wyróżniony funkcją chorążego reprezentacji Polski. W Predazzo skoczek poprowadził polski zespół, pokazując się z biało-czerwoną flagą przed milionami kibiców na całym świecie.

Ukłon w stronę mistrza wykonała międzynarodowa federacja skoków FIS. Stoch jest szanowany i doceniany w świecie, o czym powinni pamiętać kibice zwłaszcza tu i teraz – kiedy wielki mistrz powoli schodzi ze sceny.

Sam Stoch zapowiedział bowiem, że sezon 2025/26 jest ostatnim w jego zawodowej karierze.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Co do szans medalowych, największe nadzieje można wiązać z występami w łyżwiarstwie szybkim (Damian Żurek, Kaja Ziomek-Nogal, Władimir Semirunnij), snowboardzie (Aleksandra Król-Walas) czy short tracku (sztafeta mieszana).

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

