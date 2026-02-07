Prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu ws. igrzysk w Polsce. Są konkrety!

Spotkanie miało miejsce w pięciogwiazdkowym hotelu The Westin Palace w Mediolanie. Oprócz prezydenta Polski i szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, w wydarzeniu wzięła udział szefowa Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kristy Coventry.

Co wiadomo po spotkaniu?

– Myślę, że za szybko, drodzy państwo, żeby mówić o tym, że igrzyska olimpijskie będą w Polsce. Ale z całą pewnością wyraziłem naszą gotowość, żeby było to w roku 2036. Wskazując rzecz jasna, że jest to stanowisko prezydenta Polski i polskiego rządu. Że jest to rzecz, która łączy, a nie która dzieli. Jesteśmy dwudziestą gospodarką na świecie. To także podkreśliłem pani prezydent Coventry. Powiedziałem też, że Polska jest liderem regionu. Byłaby to wielka rzecz. Zresztą już po wczorajszych rozmowach, z prezydentami regionów, Słowacji, Czech – mówiłem, że dla całego regionu byłoby to z całą pewnością coś wyjątkowego – powiedział dziennikarzom tuż po spotkaniu prezydent Nawrocki.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Co do szans medalowych, największe nadzieje można wiązać z występami w łyżwiarstwie szybkim (Damian Żurek, Kaja Ziomek-Nogal, Władimir Semirunnij), snowboardzie (Aleksandra Król-Walas) czy short tracku (sztafeta mieszana).

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

