Sabotaż w trakcie igrzysk olimpijskich? Gruchnęły niepokojące wieści

O obawach związanych z potencjalnymi, tego typu atakami, informowaliśmy jeszcze przed rozpoczęciem XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Nie jest bowiem tajemnicą, że impreza o tak dużym, światowym zasięgu, jest celem np. potencjalnych sabotażystów.

ZIO 2026. Sabotaż we Włoszech. Policja właśnie wszczęła dochodzenie!

Dziennikarze „The New York Times” kilka dni temu informowali, że Włosi są postawieni w stan gotowości, w kontekście odpowiedniego zabezpieczenia ZIO 2026. W trakcie trwania igrzysk w samym Mediolanie może się pojawić nawet 400 tysięcy turystów.

Jednak to nie w stolicy Lombardii pojawiły się problemy. Doszło bowiem do zerwania przewodów elektrycznych na kolei, ale w rejonie Bolonii. Istnieje hipoteza związana z atakiem ze strony anarchistów. Fakty są takie, że opóźnienia pociągów sięgają już kilku godzin i sytuacja na Półwyspie Apenińskim tylko się pogarsza.

Komunikacyjne zamieszanie ma miejsce zaledwie kilkanaście godzin po oficjalnej ceremonii otwarcia, która tym samym oficjalnie rozpoczęła zmagania podczas ZIO 2026. Zarówno służby mundurowe w Italii, jak i media, łączą te sprawy, sugerując wspomniany sabotaż. Do tego typu sytuacji dochodziło bowiem w przeszłości również przy okazji igrzysk.

Najświeższy przykład to rok 2024. W dniu ceremonii otwarcia zakłócono działanie francuskiej kolei, utrudniając życie tysiącom podróżnych.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Co do szans medalowych, największe nadzieje można wiązać z występami w łyżwiarstwie szybkim (Damian Żurek, Kaja Ziomek-Nogal, Władimir Semirunnij), snowboardzie (Aleksandra Król-Walas) czy short tracku (sztafeta mieszana).

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

