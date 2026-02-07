Wirus zaatakował całą drużynę olimpijską! Włosi musieli ogłosić izolację

O zdrowotnych zawirowaniach informowaliśmy właściwie jeszcze przed oficjalnym otwarciem, tj. piątkową ceremonią otwarcia ZIO 2026. Zaczęło się od kilku hokeistek reprezentacji Finlandii. Wydawało się, że izolacja może rozwiązać kłopot.

ZIO 2026: Złe wieści z Włoch, kolejne przypadki norowirusa na igrzyskach!

Fiński zespół musiał jednak zrezygnować ze swojego meczu przeciwko Kanadyjkom. Spotkanie zostało ostatecznie przełożone przez organizatorów. To nie był koniec problemów, bo ta sama przypadłość – czyli norowirus – tym razem dopadł Szwajcarki.

Gwoli wyjaśnienia, norowirusy wywołują spore problemy żołądkowe – w tym popularną grypę żołądkową. Dolegliwość szybko się roznosi, z tego też względu zdecydowano się na izolację olimpijek, które są zarażone.

Efekt? Tym razem Szwajcaria zdrowotne problemy dotknęły drużynę Szwajcarii. W przypadku Szwajcarek sytuacja była jednak poważniejsza, mowa bowiem o całym zespole, który musiał trafić na izolację.

Hokeistki opuściły piątkową ceremonię otwarcia ZIO.

Według najnowszych informacji – sytuacja ma powoli wracać do normy – w przypadku wcześniej zarażonych. Trudno powiedzieć, co będzie z pozostałymi hokeistkami, które początkowo przebywały z chorymi koleżankami z zespołu.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Co do szans medalowych, największe nadzieje można wiązać z występami w łyżwiarstwie szybkim (Damian Żurek, Kaja Ziomek-Nogal, Władimir Semirunnij), snowboardzie (Aleksandra Król-Walas) czy short tracku (sztafeta mieszana).

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

