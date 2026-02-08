O tej olimpijce mówi cały świat. Holenderka wzbudza ogromne zainteresowanie

W kontekście łyżwiarstwa szybkiego reprezentacja Polski z pewnością ma apetyty na to, żeby osiągnąć jak najlepsze rezultatu podczas ZIO 2026. Na przestrzeni lat potęgą w panczenach została Holandia. Dorobek medalowy reprezentantek i reprezentantów Oranje jest imponujący. We Włoszech ponownie powinni być piekielnie mocni.

ZIO 2026: Jutta Leerdam światową gwiazdą. Miliony na Instagramie

Wśród „pomarańczowej drużyny” z pewnością najbardziej znaną jest Jutta Leerdam. Holenderska panczenistka to multimedalistka największych imprez, włączając w to mistrzostwa świata czy wreszcie igrzyska olimpijskie. Cztery lata temu podczas ZIO w Pekinie (2022) Holenderka została wicemistrzynią olimpijską na dystansie 1000 m.

Leerdam na swoim koncie ma również pięć złotych medali MŚ (lata 2019-25), więc jest zaliczana do grona faworytek podczas imprezy na Półwyspie Apenińskim. Nie jest jednak tajemnicą, że oprócz sportowych wyników, Holenderka wzbudza ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Na jej koncie na Instagramie pękła liczba 5 milionów obserwujących, a życie holenderskiej sportsmenki jest śledzone i komentowane właściwie przy każdej nadarzającej się okazji.

W ostatnich dniach tuż przed startem ZIO 2026, Holenderka wzbudziła spore kontrowersje swoimi decyzjami. Leerdam nie zdecydowała się bowiem na podróż na ZIO razem z reprezentacją swojego kraju, a… prywatnym odrzutowcem, podkreślając tym samym swój status.

Holenderka nie ukrywa, że jest milionerką, żyjąc w luksusach wraz ze swoim partnerem. Leerdam życie dzieli z amerykańskim YouTuberem i bokserem. Jake Paul i Holenderka są zaręczeni.

Mająca 27 lat Leerdam na ZIO 2026 wystartuje na dwóch dystansach – 1000 i 500 metrów. Już teraz można zakładać, że jej starty będą wzbudzać ogromne zainteresowanie kibiców z całego świata.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

