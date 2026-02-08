Iga Świątek ze wsparciem dla Lindsey Vonn. Polka z reakcją na olimpijski koszmar
Udostępnijdodaj Skomentuj
Zimowe Igrzyska 2026

Iga Świątek ze wsparciem dla Lindsey Vonn. Polka z reakcją na olimpijski koszmar

Dodano: 
Iga Świątek i Lindsey Vonn
Iga Świątek i Lindsey Vonn Źródło: Newspix.pl / Instagram / iga.swiatek
Wypadek Lindsey Vonn podczas ZIO 2026 odbił się szerokim echem. Słowa wsparcia dla Amerykanki przekazała Iga Świątek za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Przypomnijmy, że do koszmarnie wyglądającego zdarzenia doszło podczas niedzielnego zjazdu na ZIO 2026. Lindsey Vonn, absolutna legenda sportów zimowych, wystartowała w zawodach pomimo kontuzji... zerwania więzadła krzyżowego przedniego w lewym kolanie.

Legendarna narciarka alpejska dobrze prezentowała się podczas olimpijskich treningów na trasie we Włoszech. Niestety, już podczas samego startu w zawodach, reprezentantka USA popełniła błąd, po którym groźnie upadła i rozległ się przeraźliwy krzyk 41-letniej sportsmenki.

Ostatecznie Vonn została zabrana z trasy przez helikopter ratunkowy do szpitala.

twitter

ZIO 2026: Iga Świątek ze wsparciem dla Lindsey Vonn. Piękne słowa Polki

Nie jest tajemnicą, że wielką fanką amerykańskiej mistrzyni – ze wzajemnością – jest Iga Świątek. Obie sportsmenki wielokrotnie wymieniały się uprzejmościami w mediach społecznościowych, doceniając swoje osiągnięcia oraz to, jakimi są postaciami poza światem sportu.

Świątek obecnie przebywa w Katarze, gdzie rozegra turniej WTA 1000. Tuż po konferencji prasowej polska tenisistka umieściła wspierający wpis dla amerykańskiej mistrzyni.

„Moje myśli są z tobą” – napisała tenisistka na Instagramie.

Iga Świątek o Lindsey Vonn

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

Czytaj też:
O tej olimpijce mówi cały świat. Holenderka wzbudza ogromne zainteresowanieCzytaj też:
Wirus zaatakował całą drużynę olimpijską! Włosi musieli ogłosić izolację

Opracował:
Źródło: WPROST.pl / Instagram / iga.swiatek