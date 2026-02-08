Iga Świątek ze wsparciem dla Lindsey Vonn. Polka z reakcją na olimpijski koszmar

Przypomnijmy, że do koszmarnie wyglądającego zdarzenia doszło podczas niedzielnego zjazdu na ZIO 2026. Lindsey Vonn, absolutna legenda sportów zimowych, wystartowała w zawodach pomimo kontuzji... zerwania więzadła krzyżowego przedniego w lewym kolanie.

Legendarna narciarka alpejska dobrze prezentowała się podczas olimpijskich treningów na trasie we Włoszech. Niestety, już podczas samego startu w zawodach, reprezentantka USA popełniła błąd, po którym groźnie upadła i rozległ się przeraźliwy krzyk 41-letniej sportsmenki.

Ostatecznie Vonn została zabrana z trasy przez helikopter ratunkowy do szpitala.

twitter

ZIO 2026: Iga Świątek ze wsparciem dla Lindsey Vonn. Piękne słowa Polki

Nie jest tajemnicą, że wielką fanką amerykańskiej mistrzyni – ze wzajemnością – jest Iga Świątek. Obie sportsmenki wielokrotnie wymieniały się uprzejmościami w mediach społecznościowych, doceniając swoje osiągnięcia oraz to, jakimi są postaciami poza światem sportu.

Świątek obecnie przebywa w Katarze, gdzie rozegra turniej WTA 1000. Tuż po konferencji prasowej polska tenisistka umieściła wspierający wpis dla amerykańskiej mistrzyni.

„Moje myśli są z tobą” – napisała tenisistka na Instagramie.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

Czytaj też:

O tej olimpijce mówi cały świat. Holenderka wzbudza ogromne zainteresowanieCzytaj też:

Wirus zaatakował całą drużynę olimpijską! Włosi musieli ogłosić izolację