Lindsey Vonn usłyszała fatalną diagnozę. Legenda uległa wypadkowi na igrzyskach

Tak właściwie niedzielna (tj. 8 lutego) rywalizacja olimpijska zatrzymała się w jednym momencie. To była chwila, w której słynna Lindsey Vonn zaliczyła upadek na trasie zjazdu w narciarstwie alpejskim. Historią heroicznej próby walki o medale, niezależnie od zdrowotnych konsekwencji, żyła większość kibiców ZIO 2026. Reprezentantka USA przewróciła się jednak, a jej start zakończył się... transportem helikopterem ratunkowym do szpitala.

ZIO 2026: Lindsey Vonn poznała diagnozę. To efekt fatalnego wypadku

Warto dodać, że samo zdarzenie miało w sobie nieszczęśliwy przebieg. Amerykanka nie przewróciła się bowiem ze względu na swoją kontuzję lewego kolana, a decydujące okazało się zahaczenie ręką o jedną z bramek na trasie.

Efekt był taki, że mająca 41 lat olimpijka straciła równowagę i z dużym impetem upadła.

Jaka jest diagnoza względem zdrowia Vonn? Głos dla szwajcarskiego SRF zabrał Alex Hoedlmoser, trener konkurencji szybkościowych w amerykańskiej kadrze alpejczyków. Szkoleniowiec był wyraźnie poruszony całą sytuacją. Jak przyznał, u Amerykanki „najwyraźniej doszło do złamania podudzia”.

Warto przypomnieć, że legenda sportów zimowych podczas ZIO 2026 startowała z wcześniej zdiagnozowanym... zerwanym więzadłem krzyżowym przednim w lewym kolanie.

AKTUALIZACJA: Amerykańska federacja umieściła krótki wpis w mediach społecznościowych dotyczący zdrowia Vonn.

„Lindsey Vonn doznała urazu, ale jej stan jest stabilny i znajduje się pod dobrą opieką zespołu amerykańskich i włoskich lekarzy” – napisano w kontekście sytuacji związanej z Vonn.

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

