Kacper Tomasiak na olimpijskim podium! Świetny skok Polaka na igrzyskach

Trzeba przyznać, że to bardzo dobry sygnał w kontekście nadchodzącego, poniedziałkowego (tj. 9 lutego) konkursu olimpijskiego na skoczni w Predazzo.

Kacper Tomasiak, debiutant olimpijski, zanotował w niedzielny wieczór skok na odległość 98,5 metra. Polakowi dało to miejsce na podium, ostatecznie na drugiej pozycji.

Wysoko został również sklasyfikowany Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski zajął bowiem ósmą lokatę. Stoch skoczył solidne 98 metrów. Najgorzej z Polaków zaprezentował się Paweł Wąsek. Choć paradoksalnie, skoczył dokładnie tyle samo, co wspomniany Stoch (98 metrów), nie miał tylu dodatkowych punktów rekompensaty i ostatecznie w klasyfikacji był 18.

Najlepszy okazał się za to Niemiec Philipp Raimund.

ZIO 2026: Błysk Kacpra Tomasiaka. Solidna forma Polaków w Predazzo

W drugiej serii treningowej najlepszy był Austriak Stephan Embacher. Wspomniany Raimund tym razem zajął drugą pozycję. Ponownie pochwalić można było Tomasiaka. Mający 19 lat debiutant na ZIO skoczył 104,5 metra, co dało ostatecznie piątą pozycję liderowi polskiego zespołu. Wąsek zajął 17. miejsce po skoku na odległość 100,5 m.

Najgorzej poszło w drugim niedzielnym podejściu Stochowi. Próba na odległość 98 metrów dało 33 miejsce zawodnikowi, który właśnie zalicza swoje piąte ZIO w karierze.

Trzecia, ostatnia seria treningowa? Wąsek znów solidnie – 102,5 metra. Stoch nieco gorzej, bo 98 metrów, choć dokładnie tak samo, jak w przypadku pierwszego i drugiego niedzielnego skoku. Różnica była taka, że skoczkowie skakali z różnych belek startowych. A dodatkowo trzykrotny mistrz igrzysk miał jedne z najtrudniejszych warunków do skakania, stąd ponad 12 punktów rekompensaty za wiatr dla Polaka.

Tomasiak? Podjęto decyzję, że Polak nie wystąpi. Co zrozumiałe w przypadku sztabu szkoleniowego na czele z trenerem Maciejem Maciusiakiem.

Co do skoków narciarskich w wydaniu ZIO 2026, warto przypomnieć, że rewelacyjny występ w sobotę (tj. 7 lutego) zanotowała Anna Twardosz. Polka zajęła bowiem 10. miejsce w konkursie na... tej samej skoczni, na której dzień później trenują, a w poniedziałek o medale będą walczyć panowie.

Konkurs skoczków narciarskich na normalnym obiekcie ZIO 2026 zaplanowano na 9 lutego, początek o godzinie 19:00.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

