Rosjanie obecni na igrzyskach olimpijskich. Kontrowersyjne symbole na trybunach

Warto przypomnieć, że w 2023 roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął decyzję dotyczącą dopuszczenia Rosjan i Białorusinów do igrzysk, które odbyły się w Paryżu. Warunek startu? Legitymowanie się tzw. neutralną flagą oraz weryfikacja sportowców przez niezależną komisję, pod wieloma względami.

Szczególnie pod lupę brane były ew. powiązania z państwowymi spółkami, służbami mundurowymi, czy wreszcie stosunek do trwającej wojny na terenach Ukrainy.

ZIO 2026: Rosjanie i Białorusini obecni na igrzyskach we Włoszech

Podobnie wyglądała sytuacja w kontekście ZIO 2026. Rosjanie i Białorusini zostali dopuszczeni do startów we Włoszech w następujących sportach: narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe, narciarstwo wysokogórskie, łyżwiarstwo figurowe, saneczkarstwo, short track oraz łyżwiarstwo szybkie.

Co ciekawe, o krok od olimpijskiego podium był biegacz narciarski Sawielij Korostielew. W niedzielnym (tj. 8 lutego) biegu łączony 10+10 km występujący jako sportowiec neutralny Rosjanin zajął czwarte miejsce, tracąc nieco ponad sekundę do trzeciej pozycji.

Łącznie na ZIO 2026 bierze udział 20 sportowców z Rosji i Białorusi. Dokładnie 13 rosyjskich oraz 7 białoruskich. Jak widać we wpisie Bartłomieja Banasiewicza na portalu X, rosyjskie akcenty widać również na trybunach we Włoszech.

W niektórych przypadkach zdarzają się postaci z… kontrowersyjnym symbolami. Przykładowo może mogą być to sierp i młot na zimowej czapce.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

