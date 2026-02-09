Najnowsze wieści ws. Lindsey Vonn. Bardzo trudna sytuacja po wypadku

Przypomnijmy, że legendarna narciarka alpejska miała fatalnie wyglądający wypadek podczas niedzielnego zjazdu w trakcie ZIO 2026. Lindsey Vonn chciała raz jeszcze powalczyć o najwyższe cele w rywalizacji olimpijskiej. Niestety, „trzynastka”, z którą startowała we Włoszech, tym razem nie okazała się być szczęśliwa.

ZIO 2026: Najnowsze wieści ws. Lindsey Vonn. Sytuacja jest trudna

Heroizm amerykańskiej mistrzyni podziwiał świat. Vonn na starcie ZIO 2026 stanęła po koszmarnej kontuzji tuż przed rozpoczęciem włoskiej imprezy. Mająca 41 lat zawodniczka doznała bowiem urazu i pojechała z… zerwanym więzadłem krzyżowym przednim w lewym kolanie.

Niestety, już na początku niedzielnego przejazdu Amerykanka nieszczęśliwie zahaczyła ręką o jedną z bramek na trasie, straciła równowagę i upadła z pełnym impetem. Vonn musiała zostać zabrana przez helikopter ratunkowy.

W niedzielne popołudnie pojawiła się informacja o złamaniu podudzia przez zawodniczkę. Poniedziałkowe wieści ze strony agencji Reuters – nie są dobre. Amerykanka we Włoszech miała bowiem przejść aż dwie operacje.

Pierwsza miała dotyczyć samego złamania lewej nogi. Druga operacja to już kwestia interwencji sztabu ortopedów i chirurgów plastycznych. Miała ona zapobiec komplikacjom związanym z obrzękiem i przepływem krwi.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

