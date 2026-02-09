Natalia Czerwonka wysłała jasny sygnał! Polskie panczeny są szybkie

Warto dodać, że dla pochodzącej z Lubina panczenistki to piąte igrzyska w karierze. Będąca chorążą polskiej reprezentacji na ceremonii otwarcia Natalia Czerwonka pokazała moc również na lodzie.

Polka zwyciężyła pewnie swój wyścig z reprezentantką Niemiec. Czerwonka była lepsza od Anny Ostlender osiągając czas 1:16,09. Polce dało to trzecie miejsce na półmetku pierwszej części rywalizacji.

Na tafli podczas walki na dystansie 1000 metrów pojawiła się w drugiej części – druga z reprezentantek Polski, Karolina Bosiek.

Niestety, Polka wyraźnie przegrała swój wyścig z Chinką Yin Qi. Bosiek bardzo mocno otworzyła, prowadząc na półmetku rywalizacji. Do zwycięstwa zabrakło już jednak sił polskiej panczenistce. Bosiek została na mecie sklasyfikowana na 12. miejscu, Qi wskoczyła za to na wysoką, trzecią lokatę w rywalizacji na 1000 m.

Koniec końców Czerwonka została sklasyfikowana na 15., a Bosiek na 22. miejscu w końcowej klasyfikacji. Zwyciężyła faworytka na tym dystansie, Holenderka Jutta Leerdam.

Warto dodać, że łyżwiarstwo szybkie – to sportowo największa nadzieja na medale ZIO 2026 dla Polski. Dobra forma reprezentantek i reprezentantów może zatem tylko cieszyć. Wśród tych, którzy mogą stanąć na podium we Włoszech, mogą być m.in.: Damian Żurek, Kaja Ziomek-Nogal czy Władimir Semirunnij.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

