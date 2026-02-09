Kamil Stoch ma problemy. Złe wieści z olimpijskiej skoczni

Właśnie 9 lutego mija 12 lat od pierwszego złota olimpijskiego, które w karierze zdobył Kamil Stoch. Miało to miejsce podczas ZIO w Soczi. Po wspomnianych 12 latach polski skoczek ponownie jest na starcie olimpijskiej rywalizacji.

Niestety, w przypadku występu Stocha, serie treningowe na obiekcie w Predazzo nie pozwalają na zbyt duży optymizm. Stoch w niedzielnych, trzech seriach był najniżej notowanym z trójki Polaków.

ZIO 2026: Kamil Stoch odpadł na skoczni w Predazzo. Co z dawnym mistrzem?

Więcej optymizmu nie pojawiło się w przypadku skoku Stocha tuż przed rozpoczęciem poniedziałkowego konkursu ZIO 2026. Polak skoczył bowiem 97 metrów, co dało 27 miejsce w klasyfikacji – czyli powtarzalnie, spoglądając na niedzielne starty.

Jak zaprezentowała się pozostała, polska dwójka? Kacper Tomasiak zajął wysokie, piąte miejsce (102 m), a Paweł Wąsek 23. po próbie na odległość 100,5 metra.

W pierwszej serii konkursowej Stoch skoczył 100 metrów. Czyli lepiej. Polak miał jednak bardzo dobre warunki na skoczni, co sprawiło, że polskiego mistrza najprawdopodobniej zabraknie w finałowej części. Stoch został bowiem po swoim skoku sklasyfikowany na dalekim, dopiero 18. miejscu...

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

