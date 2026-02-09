Wicemistrz olimpijski przemówił po sukcesie. Wzruszająca dedykacja nastolatka

Nie ulega wątpliwości, że sukces Kacpra Tomasiaka był absolutnie niesamowity – z perspektywy przedolimpijskich oczekiwań. Mający 19 lat skoczek narciarski stał się niespodziewanie liderem reprezentacji Polski w sezonie 2025/26. Jeszcze bardziej niespodziewany okazał się jednak sukces na ZIO 2026.

ZIO 2026: Kacper Tomasiak ze szczególną dedykacją. Piękne słowa wicemistrza igrzysk

Tomasiak wytrzymał presję w poniedziałkowym konkursie na normalnej skoczni ZIO 2026. Predazzo okazało się bardzo szczęśliwe dla polskich skoków, nie po raz pierwszy. Po sukcesie w postaci srebrnego medalu olimpijskiego, Tomasiak stanął do wielu wywiadów, jeszcze przed dekoracją. Dedykował też swój sukces w szczególny sposób.

– Najlepiej to chciałbym dedykować ten medal całej rodzinie, od dziecka mnie wspierała. Więc im mogę zadedykować – z uśmiechem skwitował wicemistrz olimpijski.

Warto dodać, że polskie skoki narciarskie kolejny raz przyniosły medal reprezentacji olimpijskiej. Jest to niezmienny stan od 2002 roku – z krótkim wyjątkiem na ZIO 2010. To pokazuje, o jakiej skali sukcesu w przypadku tego sportu mowa. I to nawet w momentach, w których wielu byłych mistrzów przeżywało spore kryzysy.

twitter

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni. Ten wynik przebił srebrny Kacper Tomasiak cztery lata później, w tych samych realiach – patrząc na rozmiar obiektu.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 24 medale – odpowiednio siedem złotych, osiem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

Czytaj też:

Polak sprawił sensację na igrzyskach. Donald Tusk wywróżył medal!Czytaj też:

Natalia Czerwonka wysłała jasny sygnał! Polskie panczeny są szybkie