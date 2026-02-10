Wypadek w wyścigu Polaka na igrzyskach olimpijskich. Mamy zwycięstwo!

Polak startował w ostatnim z wyścigów o awans do ćwierćfinałów ZIO na 1000 metrów w short tracku. Michał Niewiński przez większą część wyścigu był na ostatnim miejscu w czteroosobowej stawce.

Ostatecznie jednak magia short tracku polega na tym, że właściwie na ostatnich metrach wszystko może się zmienić. Tak było właśnie w tym przypadku. Doszło bowiem do wypadku, za sprawą którego to Niewiński dojechał na metę, jako zwycięzca.

twitter

Oprócz Niewińskiego kwalifikację uzyskał także Chińczyk Sun Long oraz Łotysz Roberts Kruzbergs. Ukarany za nieprzepisowe zachowanie został za to Amerykanin Brandon Kim.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Już teraz wiadomo, że wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej skoczni w Predazzo.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 24 medale – odpowiednio siedem złotych, osiem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

Czytaj też:

Natalia Maliszewska odczarowała olimpijski koszmar. Sukces Polki!Czytaj też:

Lindsey Vonn zabrała głos po koszmarnym wypadku. Wzruszające słowa legendy