Polska straciła dużą szansę medalową na igrzyskach. Zadecydowały przepisy?

Jeszcze przed rozpoczęciem igrzysk we Włoszech na łamach WPROST przewidywaliśmy, że sztafeta mieszana w short tracku, to może być jedna z naszych naprawdę dużych szans medalowych. Jak się jednak okazało, nic z tego nie wyszło.

Polska w swoim wyścigu ćwierćfinałowym zajęła trzecie miejsce. Choć można było mieć nadzieję na awans z najlepszym czasem wśród trzecich drużyn ćwierćfinałowych, ostatecznie tego również nie udało się osiągnąć.

Polska drużyna wystąpiła w składzie: Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Michał Niewiński i Felix Pigeon. Holandia i Włochy (późniejsi mistrzowie) byli poza zasięgiem polskiego mikstu. Na mecie Polska była lepsza jedynie od Węgier. Czas 2:40,955 nie wystarczył jednak do awansu – z trzecich zespołów w ćwierćfinałach lepsza była Belgia (z czasem) oraz Francja.

W przypadku Trójkolorowych, o awansie do półfinałów zadecydowały przepisy. Francja nie zanotowała bowiem lepszego czasu od Polski, ale skończyło się na... dyskwalifikacji Japonii, po zdarzeniu na trasie. Trójkolorowi w taki sposób „zabrali” – choć zgodnie z przepisami – jedno z miejsc premiowanych awansem. Tego ostatecznie zabrakło dla Polski.

Trzeba jednak przyznać wprost, że występ polskiej sztafety miksta na ZIO 2026 nie był udany. Możliwe, że swoje znaczenie miało zmęczenie Michała Niewińskiego, który w biegu sztafetowym wystartował... kwadrans po indywidualnym starcie. Choć i Natalia Maliszewska przyznała w rozmowie po porażce sztafety, że nie czuła się tego dnia optymalnie na torze.

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Już teraz wiadomo, że wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej skoczni w Predazzo.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 24 medale – odpowiednio siedem złotych, osiem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

