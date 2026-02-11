Olimpijczycy będą mieć problemy przez koszulkę Nawrockiego? Ostra reakcja Możdżonka

Po spotkaniu Karola Nawrockiego z polskimi sportowcami, którzy walczą o medale podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich we Włoszech, ponownie stało się głośno o firmie „NowRocky”. Prezydent pojawił się w wiosce olimpijskiej w koszulce i czapce z logo marki. Właściciele od razu wykorzystali ten fakt i zamieścili w mediach społecznościowych promocyjne grafiki z wizerunkiem głowy państwa, a także naszych olimpijczyków.

Koszulka Karola Nawrockiego zagrozi olimpijczykom?

Anna Maria Żukowska w ostatnim wydaniu „Kropki nad i” nie kryła oburzenia zaistniałą sytuacją. Posłanka Lewicy stwierdziła, że „Karol Nawrocki wykorzystał swojego fotografa i publiczne materiały zdjęciowe do promocji i sprzedaży ubrań”. – Co gorsza, prezydent wykorzystał także polskich sportowców, co grozi wykluczeniem ich z igrzysk olimpijskich. Zgodnie z przepisami zawodnicy nie mogą promować innych sponsorów niż ci, którzy zostali ustaleni z PKOl – mówiła polityczka.

Na uwagę dziennikarki TVN24 Moniki Olejnik, że sportowcy nie brali świadomie udziału w promowaniu marki „NowRocky”, Anna Maria Żukowska odparła, że „oczywiście, zawodnicy nie robili tego świadomie, jednak Karol Nawrocki świadomie naraził olimpijczyków na problemy”.

Polityczka Lewicy miała zapewne na myśli tzw. Regułę 40, czyli jeden z przepisów Karty Olimpijskiej, który reguluje zasady prowadzenia kampanii reklamowych w trakcie igrzysk.

Spór o „NowRocky” na igrzyskach. Możdżonek kpi z Żukowskiej

Słowa Anny Marii Żukowskiej nie umknęły uwadze Marcina Możdżonka. Były kapitan reprezentacji polskich siatkarzy (a obecnie polityk Konfederacji) postanowił stanąć w obronie prezydenta Karola Nawrockiego. Były środkowy polskiej kadry nie krył oburzenia sugestiami posłanki Lewicy.

Kontrowersje wokół „NowRocky”. Kancelaria komentuje

Kancelaria Prezydenta zapewnia, że polityk nie pozostaje w żadnej formalnej lub nieformalnej relacji o charakterze marketingowym czy też finansowym zmarką odzieżową „NowRocky”. Fotografie z wizerunkiem prezydenta dzień po nagłośnieniu sprawy przez media zniknęły ze strony internetowej oraz profili sklepu w mediach społecznościowych.

Właściciel marki Maciej Bartasun wystosował oświadczenie, w którym podkreślił, że „stworzenie firmy było inicjatywą prywatną prowadzoną przez osoby fizyczne i nie posiada oficjalnej autoryzacji Kancelarii Prezydenta”. Zapewnił, że Karol Nawrocki nie jest w żaden sposób związany marketingowo czy finansowo z działalnością „NowRocky”.

Z ustaleń Onetu wynika jednak, że w firmę „NowRocky” są zaangażowane osoby związane z głową państwa. Prawnik Adam Soszyński pracował przy obsłudze prawnej budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 i potwierdził, że osobiście zna prezydenta. Charakterystyczne logo marli zostało zastrzeżone jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym przez Ninę Nawrocką, siostrę prezydenta.

