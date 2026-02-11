Medal olimpijski jest o krok! Polscy kibice muszą zaciskać mocno kciuki

NIe ulega wątpliwości, że Damian Żurek, jeszcze przed startem ZIO 2026, wyrósł na największą gwiazdę reprezentacji Polski. To właśnie z panczenistą pochodzącym z Tomaszowa Mazowieckiego można wiązać największe nadzieje medalowe. I właśnie przyszedł czas, żeby zweryfikować, jak będzie w praktyce, już podczas olimpijskiego wyzwania.

ZIO 2026: Damian Żurek walczy o medal olimpijski! Polak wśród faworytów

W kontekście występów polskich panczenistek i panczenistów rozmawialiśmy szerzej na łamach WPROST z Konradem Niedźwiedzkim. W przeszłości świetnym zawodnikiem właśnie w łyżwiarstwie szybkim, a obecnie m.in. szefem polskiej misji olimpijskiej podczas ZIO 2026.

– W przypadku łyżwiarstwa szybkiego dla nas „biegi o medale” to będą biegi na 500 metrów kobiet i mężczyzn, 1000 metrów mężczyzn i 10 kilometrów – mówił Niedźwiedzki, sugerując, gdzie można spodziewać się solidnych wyników dla Polski podczas ZIO 2026.

Dystans 1000 metrów jest w grafiku olimpijskim na środę, tj. 11 lutego. Na starcie pojawi się trójka reprezentantów Polski: Marek Kania, Piotr Michalski oraz Damian Żurek.

Najwięcej można oczekiwać po występie Żurka. Jego koronnym dystansem jest co prawda 500 metrów, gdzie wygrał już wiele ważnych imprez, na czele ze styczniowymi ME w rodzinnym Tomaszowie Mazowieckim. Na dwa razy dłuższej trasie Żurek również może być jednak mocny, odpowiednio „przecierając” się w boju na ZIO 2026.

– Mały tor na pewno dałby mu większe szanse na sam koniec. Damian jest zawodnikiem, u którego druga runda potrafi sporo spaść. To potrafi być 0,3-0,4 sekundy różnicy. Może to okazać się decydujące – przyznał Zbigniew Bródka, oceniając szanse Żurka.

Mistrz olimpijski z 2014 roku, w rozmowie dla TVP Sport, wskazał atuty, które mogą być decydujące. Choć jak wiadomo w przypadku walki na igrzyskach, chętnych do stania na podium jest zazwyczaj dużo więcej, aniżeli mogłyby wskazywać przedolimpijskie zestawienia.

Początek rywalizacji panczenistów na dystansie 1000 metrów o godzinie 18:30.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Już teraz wiadomo, że wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej skoczni w Predazzo.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 24 medale – odpowiednio siedem złotych, osiem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

