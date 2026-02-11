MKOl z zakazem dla Ukraińca ws. ofiar wojny. Olimpijka zareagowała na skandal

To jedna z najgłośniejszych historii trwających ZIO 2026 we Włoszech. Władysław Heraskewycz za pośrednictwem mediów społecznościowych zapowiedział, że ma zamiar wystąpić podczas olimpijskiej rywalizacji w specjalnie przygotowanym kasku.

Okazało się jednak, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie ma zamiaru dopuścić do startu Ukraińca w takim sprzęcie. Dokładnej przyczyny nie podano, ale można domyślać się, że w grę wchodzą kwestie związane z wojną w Ukrainie.

Problem jednak w tym, że równolegle na trybunach pojawiają się… rosyjskie akcenty – łącznie z sierpem i młotem – o których wspominaliśmy kilka dni temu na łamach WPROST.

ZIO 2026: Ukrainiec z zakazem od MKOl pokazywania portretów ofiar wojny

Skeletonista nie zamierza jednak zostawić tej sprawy. Heraskewycz umieścił w mediach społecznościowych kolejne nagranie, w którym wyjaśnia, że jest zszokowany takim postawieniem sprawy przez MKOl. Oprócz wspomnianych akcentów rosyjskich na trybunach wśród kibiców, w trakcie rywalizacji snowboardowej włoski reprezentant mieścił na swoim kasku… flagę Rosji. Było to związane z jego startami w karierze na igrzyskach, Roland Fischnaller nie zapominał o igrzyskach w Soczi (ZIO 2014).

Głos w sprawie Heraskewycza zabrał nawet Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy za pośrednictwem mediów społecznościowych przyznał, że „prawda nie może być niewygodna” i o roli ruchu olimpijskiego, w którym „chodzi o pokój i życie”. A Ukraina zdaniem Zełenskiego pozostaje temu wierna, w przeciwieństwie do Rosji.

W sprawę zakazu dla Heraskewycza, który był chorążym reprezentacji Ukrainy podczas ceremonii otwarcia ZIO 2026, zaangażowała się również skeletonistka Olena Smaha. Ukrainka wsparła kolegę z reprezentacji i drużyny skeletonu, przygotowując specjalne przesłanie w trakcie występu na igrzyskach we Włoszech.

Na swoich rękawicach Ukrainka miała napis „Upamiętnienie nie jest naruszeniem zasad”. Jak przyznaje strona ukraińska, tego typu zachowania nie łamią artykułu 50. Karty Olimpijskiej. Mowa w nim o manifestacji politycznej, która miałaby naruszać zasady rywalizacji sportowej.

Co do specjalnego kasku Heraskewycza, znajdują się na nim wizerunki sztangistki Aliny Peregudowej, boksera Pawła Iszczenki oraz hokeisty Ołeksija Loginowa. Wszyscy zginęli podczas wojny trwającej za naszą wschodnią granicą.

