Dramat polskich panczenistów! Dyskwalifikacja stała się faktem

W środowe późne popołudnie rozpoczęła się rywalizacja na olimpijskim torze w łyżwiarstwie szybkim. Na 1000 metrów Polska mogła liczyć na trójkę reprezentantów: Marka Kanię, Piotra Michalskiego i Damiana Żurka.

ZIO 2026: Ogromny pech Piotra Michalskiego i Marka Kanii na 1000 metrów!

Pierwszy z nich wystąpił w wyścigu na zamknięcie pierwszej serii startów. Ostatecznie stanęło na rezultacie 1.09,58. Polak nie miał jednak szczęścia, popełniając błąd w końcowej fazie startu.

Z drugiej strony jego rywal z Niemiec również nie ustrzegł się kłopotów w trakcie startów, wyjeżdżając poza swój tor jazdy. Sędziowie przypatrywali się zresztą tej sytuacji, ew. dyskwalifikacja wisiała w powietrzu.

Jeszcze gorzej ułożył się wyścig z udziałem Michalskiego. Polak został bowiem zblokowany przez swojego rywala z Austrii. Gabriel Odor przy zmianie toru zajechał bowiem drogę Polakowi, który musiał zwolnić i dotarł do mety dopiero z 14. czasem (1.10,02).

Michalski nie ukrywał łez na mecie. Austriak został za to zdyskwalifikowany, ale niewielka to pociecha dla Polaka, któremu przeciwnik po prostu popsuł olimpijski start.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Już teraz wiadomo, że wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej skoczni w Predazzo.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 24 medale – odpowiednio siedem złotych, osiem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

