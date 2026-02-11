Polak o włos od medalu. Nieszczęśliwy dzień na igrzyskach olimpijskich

Warto jednak podkreślić, że w przypadku polskiego panczenisty nie był to koronny dystans, na którym przyjechał walczyć o te najważniejsze cele. Damian Żurek jest bowiem specjalistą w biegu na 500 metrów.

Panczenista z Tomaszowa Mazowieckiego dał jednak z siebie wszystko, a jego rezultat był bardzo dobry. Żurek ostatecznie przegrał brązowy medal olimpijski o 0,07 sekundy.

ZIO 2026: Damian Żurek bez medalu! Nieszczęśliwe starty Polaków na 1000 metrów

Polski lider nie zawiódł zatem oczekiwań, choć zapewne chciałoby się, żeby miał nieco więcej szczęścia – akurat tego, olimpijskiego dnia. Polak pokazał jednak wielką moc i można tylko gdybać, co by było, gdyby w swojej parze miał mocniejszego przeciwnika. Żurek wygrał jednak dosyć zdecydowanie z reprezentantem Estonii.

Co mają jednak powiedzieć pozostali dwaj reprezentanci Polski, w kontekście szczęścia... Marek Kania i zwłaszcza Piotr Michalski tego dnia zaliczyli bowiem na ZIO 2026 feralne występy. Pierwszy z Polaków stracił bowiem na ostatnim fragmencie lekko równowagę, dodatkowo niemiecki rywal wjechał na tor Kani i wydawało się, że skończy się na dyskwalifikacji.

Ostatecznie jednak dyskwalifikacja dotknęła, ale... przeciwnika Michalskiego. Doświadczony panczenista z Sanoka miał ogromnego pecha, skończyło się bowiem na tym, że rywal zajechał Polakowi drogę. Austriak Gabriel Odor stracił swoją szansę i dodatkowo pozbawił takowej Michalskiego.

Kania został sklasyfikowany na miejscu 23., Michalski 25., a Żurek – na wspomnianym czwartym.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Już teraz wiadomo, że wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej skoczni w Predazzo.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 24 medale – odpowiednio siedem złotych, osiem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

