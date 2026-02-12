Maryna Gąsienica-Daniel uniknęła wypadku. Koszmarny dzień na igrzyskach

Medal olimpijski w narciarstwie alpejskim dla Polski to nadal sfera marzeń. Najlepszy wynik w historii to występ Andrzeja Bachledy-Curusia w 1968 roku, podczas ZIO w Grenoble. Wówczas skończyło się na czwartym miejscu.

Jeśli mowa o paniach, najwyżej w dziejach polskich startów alpejskich była Małgorzata Tlałka, z szóstym wynikiem w slalomie podczas ZIO w Sarajewie (1984).

ZIO 2026: Maryna Gąsienica-Daniel dojechała do mety. To był koszmarny dzień!

Po swoje marzenia do Italii pojechała Maryna Gąsienica-Daniel. Dla najbardziej znanej polskiej alpejki będą to już czwarte igrzyska w karierze. Wydaje się, że ostatnia realna szansa na sukces olimpijski.

Podczas ostatnich ZIO – czyli w Pekinie w 2022 roku – Gąsienica-Daniel zakończyła slalom gigant na 8. miejscu. Apetyt rośnie jednak w miarę jedzenia. W ostatnich miesiącach Polka ponownie kilka razy mocno błysnęła na trasach Pucharu Świata. Jak sama przyznaje, na Półwysep Apeniński przyjechała nawet walczyć o medal.

Nie można było oczekiwać jednak cudów po czwartkowym przejeździe w supergigancie. Polka nie jest bowiem specjalistką w tej dziedzinie narciarstwa alpejskiego. Swój najważniejszy start Gąsienica-Daniel ma dopiero przed sobą. Mimo tego, choć czwartkowe warunki na trasie były koszmarne, a wiele rywalek nie zdołało choćby ukończyć swoich występów, Polka dojechała do mety.

Co naprawdę, biorąc pod uwagę realia rywalizacji, można uznać za sukces i dobre przetarcie przed najważniejszym startem.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Już teraz wiadomo, że wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej skoczni w Predazzo.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 24 medale – odpowiednio siedem złotych, osiem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

