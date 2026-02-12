Koniec kariery Polki ogłoszony na igrzyskach. Przyznała to ze łzami w oczach

To nie był udany dzień dla biegaczek narciarskich na ZIO 2026. Polki pojawiły się na trasie biegu na 10 km, ale ostatecznie trudno mówić o przełomowych osiągnięciach. Najwyżej sklasyfikowaną na mecie była Eliza Rucka-Michałek, na 27. pozycji.

ZIO 2026: Izabela Marcisz kończy karierę olimpijską. Szokujące wyznanie

Nie ulega wątpliwości, że na przestrzeni kilku ostatnich lat w kontekście nadziei na nawiązanie do dawnych sukcesów Justyny Kowalczyk, spoglądano najbardziej w stronę Izabeli Marcisz. Mająca 25 lat narciarka dotychczas wystartowała na jednych ZIO, cztery lata temu w Pekinie (2022).

Trzykrotna medalistka MŚ nie zaliczyła we Włoszech udanego, indywidualnego występu. Dopiero 40. miejsce trudno bowiem traktować w takich kategoriach. Jak się okazało, zawodniczka nazywana nawet następczynią Justyny Kowalczyk... po raz ostatni zaprezentowała się w olimpijskim wydaniu. Poinformowała o tym w rozmowie po czwartkowym starcie.

„To był mój ostatni indywidualny start w życiu na Igrzyskach, te decyzje podjęłam już wcześniej. Dziękuję Wam wszystkim za wsparcie” – napisał na portalu X Kacper Merk z Eurosportu.

Marcisz podczas ZIO 2026 zaprezentuje się jeszcze w rywalizacji drużynowej.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Już teraz wiadomo, że wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej skoczni w Predazzo.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 24 medale – odpowiednio siedem złotych, osiem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

