Koszmar Polki na igrzyskach. Nieszczęśliwy upadek na trasie!

Polka w czwartkowych ćwierćfinałach na 500 metrów mocno walczyła, próbując przedrzeć się na jedno z dwóch premiowanych awansem miejsc. Niestety, po początkowych, pozytywnych sygnałach na trasie, ostatecznie Maliszewska za mocno zaryzykowała, kończąc swój występ na upadku...

twitter

W przypadku Natalii Maliszewskiej to nie pierwsza taka, smutna historia, związana z igrzyskami olimpijskimi.

Cztery lata wcześniej Polka jechała na ZIO 2026 w roli niemal murowanej faworytki do medalu. Niestety, najpierw pozytywny wynik testu COVID-19, do tego upadek na trasie igrzysk – ostatecznie przekreśliły jakiekolwiek szanse na sukces Polce.

Z drugiej strony, trzeba otwarcie przyznać, że Maliszewska rozegrała ten wyścig na swoich warunkach. Podjęła ryzyko i choć zakończyło się upadkiem, to trudno mieć jakiekolwiek pretensje. Wręcz przeciwnie, Maliszewska – jak przystało na rywalizację w trakcie ZIO 2026 – dała wszystko to, co miała w tym danym momencie, w imprezie czterolecia.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Już teraz wiadomo, że wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej skoczni w Predazzo.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 24 medale – odpowiednio siedem złotych, osiem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

Czytaj też:

Gorąco wokół reprezentantek Polski na igrzyskach. Ostra wymiana zdań!Czytaj też:

Afera alkoholowa na igrzyskach! Kompromitacja w skokach narciarskich