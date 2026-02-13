Oto olimpijski rekord wszech czasów! Historia napisana na naszych oczach

Jeszcze przed rozpoczęciem ZIO 2026 niemal pewne było, że Johannes Hoesflot Klaebo może zapisać się w historii olimpizmu. Norweski biegacz narciarski był bowiem bardzo wysoko na liście wszech czasów, spoglądając na dorobek medalowy na igrzyskach. Co więcej, okazji do kolejnego stania na podium – we Włoszech było co najmniej kilka.

ZIO 2026: Johannes Hoesflot Klaebo na szczycie! Wielki wynik Norwega

Mający 29 lat olimpijczyk w piątek (tj. 13 lutego) sięgnął po swoje trzecie złoto olimpijskie ZIO 2026. Co więcej, dla Norwega to już ósme mistrzostwo igrzysk w karierze. Tym razem Klaebo wygrał w biegu na 10 km stylem dowolnym.

twitter

Norweg właśnie wyrównał olimpijski rekord wszech czasów. Przed startem ZIO 2026 na liście multimedalistów na czele była bowiem... inna trójka z Norwegii. Biegaczka Marit Bjoergen, biathlonista Ole Einar Bjoerndalen i biegacz Bjoern Daehlie.

Każdy z wymienionych sportowców miał po osiem złotych medali ZIO. Klaebo wyrównał ten rezultat, ale ma przed sobą jeszcze... trzy starty olimpijskie we Włoszech. Norweg w każdym z nich będzie faworytem do kolejnych złotych krążków, co jednoznacznie zamknęłoby temat – kto takowych ma najwięcej w dziejach zimowego olimpizmu.

Nie ma co ukrywać, jesteśmy świadkami wielkiej historii, która pisze się na naszych oczach.

twitter

W kolejnych dniach Klaebo wystąpi jeszcze w sztafecie 4x7,5 km, sprincie drużynowym oraz biegu ze startu wspólnego na 50 km techniką klasyczną.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Już teraz wiadomo, że wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej skoczni w Predazzo.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 24 medale – odpowiednio siedem złotych, osiem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

Czytaj też:

Ukrainiec wyrzucony z igrzysk! MKOl ostro ws. ofiar wojny z RosjąCzytaj też:

Koniec kariery Polki ogłoszony na igrzyskach. Przyznała to ze łzami w oczach